«Какая разница? Все равно надо платить налог» 6 21.10.2017, 18:03

4,620

Фото: tut.by

Кондитер, стилист и отельер об отмене регистрации ИП.

Вчера, 19 октября, вступил в силу указ, расширяющий список видов деятельности, для занятия которой теперь не нужно открывать ИП. Схема такая: парикмахеры, дизайнеры, разработчики сайтов, производители мебели и даже кондитеры теперь платят единый налог и могут открыто заявить о своем бизнесе, не ввязываясь в жуткую бюрократию. Звучит многообещающе, хотя сами ремесленники в такие поблажки не верят. Kyky спрашивает их, почему.

Сергей Календа, стилист и тренер Академии Wella: «Если я займусь своим бизнесом, лучше открою ИП»

«Пока трудно сказать, хорошо это или плохо. Конечно, не надо будет платить ежемесячный налог – и это хорошо, но не знаю, кто и в каком плюсе при этом окажется. Если рассматривать изменения в законодательстве со стороны клиента, то ему это невыгодно. Если клиент получает услугу у мастера, который оформил ИП, в случае чего он может обжаловать ее качество в суде. Теперь, если прическа будет сделана плохо или испорчена, куда люди будут обращаться, – не представляю.

Многие мастера, которые работают без лицензии, относятся к своей работе довольно халатно.

Это касается не только парикмахеров, но и тех, кто занимается, например, маникюром, и особенно косметологией. Далеко не каждый задумывается над выполнением санитарных норм. Так что новые изменения с одной стороны снимают вопросы по налогам, с другой – вызывают много вопросов у самих клиентов.

Если я займусь своим бизнесом, то лучше открою ИП. Мне самому будет спокойнее работать с лицензией. Вдобавок, это дает больше гарантий клиенту и вызывает его доверие. Могу рассказать такой случай. Один мой коллега обслуживал клиента на дому. Клиент подал на него в суд, потому что волосы были испорчены, это подтверждали специалисты из другого салона. В суде ничего доказать не получилось, поскольку ИП у мастера не было. Привлечь его к ответственности не вышло».

Олег Капустин, дизайнер: «Не понимаю, зачем нужно было все менять»

«Я пока еще не во всем разобрался, но единый налог подразумевает какое-то определенное количество доходов ежемесячно. Если не ошибаюсь – или 30, или 40 базовых. В переводе на американские деньги около 3000 долларов можно зарабатывать при уплате единого налога, который равен примерно 100 американским рублям. Если ваш доход превышает такую сумму, вы просто доплачиваете пять процентов от суммы, превышающей эту цифру. Как это будет работать, я пока не знаю. Может быть, там будет какой-то «прогрессивный» [единый] налог сумасшедший, тогда это окажется неудобным. Чтобы разобраться, нужно получить консультацию у налогового инспектора. Поэтому будет выгодно или нет – понятия не имею. Считаю, что ИП подразумевает собой очень хорошую систему налогообложения. Меня она устраивала. Я просто не понимаю, зачем нужно было все менять, и не вижу в этом смысла».

Андрей Воронин, мастер по изготовлению мебели: «Государству нужно не мешать людям»

«Это определенно позитивная новость. Мне кажется, чем меньше государство регулирует нашу деятельность, тем лучше. Государству просто нужно не мешать людям – они сами все сделают.

В Беларуси колоссальная история производства изделий из дерева, потому что наша страна богата этим ресурсом. Очень хорошо, что изменения вступают в силу. Я думаю, что это даст новые возможности мастерским. Красивые изделия из дерева будут доходить до тех людей, которым они, действительно, важны. Не наш пластиковый ширпотреб, а именно эксклюзивные штуки – дело рук мастеров Беларуси. Это ведь так здорово!

Одна из многих сложностей производителей в Беларуси – и моя, в том числе, – это боязнь бюрократии и всех этих бумажных дел. Если человек что-то производит, дайте ему возможность заниматься любимым делом, платить налоги. Я думаю, и стране от этого будет здорово. Люди узнают о своих мастерах. Пусть мастерство и уровень этого мастерства выходят за пределы местных комьюнити и общин, в которых те или иные мастера с золотыми руками вращаются. В стране есть люди, которые умеют делать хорошо, но им приходится продавать все втихую».

Ольга Станевская, владелица MinskFor.Me Apartments: «Хватает людей, которые продолжают работать вообще без ИП»

«Конечно, это хорошо. Наверняка, изменения помогут вывести каких-то незаконно работающих людей из тени, но, насколько я интересовалась, те, кто работает на дому, например, косметологи или мастера по маникюру – пока не готовы выходить и платить единый налог. Они будут продолжать работать, как и раньше, потому что нет доверия государству. Они не знают точно, какой будет процедура, поэтому занимают выжидательную позицию. Что касается нашего вида деятельности, я слабо представляю, как все будет выглядеть, потому что мы принимаем деньги за свои услуги. Мы всем людям предоставляем отчетные документы, которые получаем как налогоплательщики в налоговой инспекции, зарегистрированные как ИП. Мы работаем и с корпоративными клиентами, и с юридическими лицами. Как я понимаю, новые изменения касаются работы с физлицами.

Насколько я поняла, ставки налога, которые сейчас декларируют, тоже будут отличаться. По-моему, они будут меньше, чем платим мы.

Для нас не совсем понятно, почему и так ли это есть на самом деле. Но вообще, как людей, которые работают в сфере жилья давно и легально, новые изменения нас не сильно беспокоят. Если это кому-нибудь поможет – пусть люди идут и зарабатывают. Это, все-таки, какая-то поддержка предпринимательских инициатив в нашем обществе. Возможно, для кого-то это станет толчком. Тем не менее, хватает людей, которые работали и продолжают работать в нашей сфере вообще без открытия ИП, а те, кто работает официально, платит все налоги».

Мария Юрлова, разработчик сайтов: «Смысла закрывать свое ИП я не вижу»

«Насколько я успела разобраться, изменения распространяются на людей, которые разрабатывают сайты. Наверное, каким-то фрилансерам они помогут получать официальный заработок при уплате единого налога, что хорошо. Я же, помимо разработки сайтов, предлагаю более широкий спектр услуг: например, брендирование или продвижение бизнеса в интернете, поэтому, скорее всего, вхожу в число людей, которые должны иметь ИП, и оно у меня открыто.

Но если честно, я не сильно вижу разницу между тем, что было и будет. В любом случае, надо платить налог. Смысла закрывать свое ИП я не вижу. Если я его закрою, мне, наверное, придется платить налоги с каждого вида моей деятельности. Но зачем?»

Зоя Пришивалко, пекарь: «Такие изменения нельзя внедрять за месяц и сразу для всех»

«Это такой сложный вопрос, который сейчас обсуждают все кондитеры. В новом законодательстве очень много нюансов. Интересно, например, допускается ли собственная кухня для изготовления кондитерских изделий и что точно к ним относится? Думаю, пока не будет совершенно точных формулировок, не все кондитеры пойдут регистрировать свою деятельность.

Получается, что, с одной стороны, новые изменения – это прекрасный шанс, наконец, это сделать, но с другой – сегодня ставка налога может быть одна, а через год вдруг стать в три раза больше. И ты никуда уже от этого не уйдешь, если это коснулось твоего бизнеса. Пока я не знаю, как на это реагировать. Если все будет сформулировано, как надо, прямо перечнем того, что кондитеры могут делать, где работать и реализовывать свои изделия, вопросов не будет. Но пока все изменения находятся в каких-то обтекаемых формах. Хорошо, конечно, если твой вид деятельности находится в реестре, ты можешь заниматься любимым делом и платить налог. Это правильно. Все равно все пытаются любым способом узаконить свою деятельность, если хотят работать спокойно. Но мне кажется, что у нас слишком много людей, которые, зная наше государство, вообще побоятся что-то менять.

Мне интересно, как теперь будет отслеживаться качество производства тех же тортов, пряников, печенья и десертов, например? Кондитерам новые изменения принесут выгоду лишь в том случае, если их не будут постоянно дергать.

В общем, как всегда, с одной стороны, вроде появилась классная идея, с другой, когда начинаешь глубоко копать, понимаешь, сколько нюансов. Такие изменения нельзя внедрять за месяц и сразу для всех. Нужно собирать отдельные круглые столы и обсуждать предполагаемые изменения со специалистами, которых они касаются. К сожалению, такой практики у нас пока нет».