Ученые создали уникальную карту мира 21.10.2017, 19:12

3,484

На исследование ученые потратили 17 лет.

Карта изображает тектонические плиты, которые погрузились в мантию Земли за последние 300 миллионов лет.

Журнал Tectonophysics проинформировал об открытии ученых. Для того, чтобы составить базу утонувших литосферных плит, исследователи использовали данные обо всех известных аномалиях в поле скоростей распространения сейсмических волн в земной мантии. Таким образом специалистам удалось собрать сведения о 94 тектонических плитах, пишет telegraf.com.

Кора нашей планеты состоит из литосферных плит. Они движутся постоянно, что приводит к изменению ландшафта Земли и возникновению различных природных явлений. Со временем одна плита может заходить под другую и погружаться в мантию. Раньше ученые предполагали, что в таком случае происходит разрушние части плиты, но в ходе исследования эксперты обнаружили, что иногда часть плиты просто тонет в магме и застывает там на глубине около 3 тысяч километров.

Нидерландским геологам удалось создать электронный атлас утонувших плит за 300 миллиона лет. На исследование ученые потратили целых 17 лет.