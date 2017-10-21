Те, кто вышел сегодня на Марш - настоящие герои 2 Денис Казакевич

21.10.2017, 20:40

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Фото: nn.by

Войну против собственного народа Лукашенко проиграет.

«Те, кто вышел сегодня на марш рассерженных белорусов, настоящие герои. Вы можете собой гордиться. Как показывают уроки истории, только так вот и достигается свобода - долгим изматывающим противостоянием, шаг за шагом. И сегодня под холодным осенним дождем Вы приблизили Беларусь еще на один очень важный шаг к свободе. Борьба продолжается. Но это важное сражение Вы выиграли.

Реакция общества на дело патриотов показала, что массовые аресты уже далеко не так эффективны для массового запугивания населения, как это было раньше. Весной 2017 года формирование гражданского общества в Беларуси достигло нового уровня. Неожиданно оказалось, что каждый новый арест порождает новую волну солидарности.

В этот раз власти опробовали новую ядовитую хорошо продуманную тактику массового запугивания. Аресты специально производились с отсрочкой, в растянутом режиме день за днем, чтобы информация о каждом новом аресте максимально распространялась в новостях и в соцсетях, производя максимальный устрашающий эффект, вызывая привыкание и ощущение безысходности. Поэтому тот факт, что сотни человек переступили через страх и вышли на акцию протеста исключительно важен. За каждым протестующим через экраны мониторов и смартфонов наблюдали десятки белорусов, которые испугались в этот раз но обязательно выйдут в следующий. Как писал Евгений Афнагель, войну против собственного народа Лукашенко проиграет.

Именно с ареста Евгения десять дней назад началась нынешняя волна арестов. Арест произошел внезапно и скрытно, так чтобы не было возможности записать момент задержания на видео или дать громкое интервью накануне. На следующий день поздно вечером без предупреждения прямо у собственного подъезда арестовали Павла Северинца, не дав попрощаться с беременной женой. Утром следующего дня во время прогулки с собакой был арестован Максим Винярский. Поводом для задержания послужило то, что собака была без намордника, а приговор судьи был вынесен на основании поста в фэйсбуке. Затем несколько дней политических арестов не было, и чтобы компенсировать этот перерыв, в один день были арестованы Владимир Непомнящих, Виктор Рубцов и Борис Аникеев. Их арест был подчеркнуто демонстративным, так как они осмелились проявить солидарность с журналисткой, которую судили за то, что она делала свою работу. Сама журналистка Лариса Щирякова получила денежный штраф размером в 250 евро.

Больше всего преступники в погонах боятся нашей солидарности и открытого распространения информации. А тем, кто сегодня сидит на сутках, чтобы мы боялись, наша солидарность очень нужна. Помните этом.

Денис Казакевич, «Фейсбук»