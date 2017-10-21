Представительнице белорусского княжеского рода Эльжбете Радзивилл — 100 лет 1 21.10.2017, 20:48

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Эльжбета Радзивилл

Фото: nina.nn.by

Cегодня последняя жительница Несвижского замка справляет свой юбилей.

«Пани Эльжбета по-прежнему в хорошем расположении духа, имеет светлый ум и феноменальную память касательно деталей несвижской молодости», — по этому поводу журналист Глеб Лободенко, который поздравлял княгиню по телефону, пишет nn.by.

Эльжбета Радзивилл — дочь последнего хозяина Несвижского замка Альбрехта Радзивилла и англичанки Дороти Паркер Дикан.

Однако родилась Эльжбета в Лондоне. Ее родители вынуждены были выехать из Несвижа, чтобы спастись от большевиков. Когда они разошлись, Эльжбета жила то с матерью в Вене, то с отцом в Несвиже.