В Барселоне сотни тысяч вышли на протест против властей в Мадриде 1 21.10.2017, 20:57

Демонстранты в Барселоне требуют освободить из-под ареста руководителей основных каталонских общественных объединений.

В Барселоне сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу, 21 октября - вскоре после того, как Мадрид объявил о запуске процедуры отстранения от власти правительства Каталонии. Собравшиеся выступают против решений центральных властей Испании и требуют освобождения из-под ареста Жорди Санчеса и Жорди Куишара, руководителей основных каталонских общественных объединений, борющихся за независимость региона - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Всеобщая культура", передает "Немецкая волна".

Как передает газета La Vanguardia, протестующие держат в руках плакаты с надписями "Свободу" и "Помогите Каталонии". По данным местной полиции, в акции принимают участие около 450 тысяч человек.

Демонстранты также скандируют лозунги против применения 155-й статьи конституции, предусматривающей роспуск правительства и парламента автономии и передачу их полномочий центральным властям.

В число митингующих вошли глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон, а также левая активистка и мэр Барселоны Ада Колау.

Властям пришлось пойти на внеочередные меры

Новые выборы в парламент Каталонии должны состояться в течение шести месяцев с момента роспуска парламента предыдущего созыва. Эти меры должна одобрить верхняя палата парламента страны - Сенат. Испанский премьер Мариано Рахой отметил, что власти в Мадриде не желали применения 155-й статьи, однако каталонское правительство "заставило их это сделать".

Барселона проигнорировала ультиматум

Ранее Мадрид обратился к каталонским властям с ультиматумом: глава региональной администрации Карлес Пучдемон должен был до 11 часов (мск) 19 октября отказаться от объявления независимости. Официальный представитель каталонской администрации подтвердил вечером 18 октября, что Барселона не намерена подчиняться требованию Мадрида об отказе от объявления независимости, а готова лишь повторить свое предложение о начале диалога с центральным правительством без предварительных условий.