Как связаны «арабские друзья» Лукашенко и российские порты 21.10.2017, 21:07

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Беларусь может начать перевалку части нефтепродуктов через порты РФ.

Перевалка части объемов нефтепродуктов из Беларуси может начаться в портах России уже в 2017 году, сообщил РИА «Новости» замминистра транспорта РФ Виктор Олерский, пишет tut.by.

По его словам, в октябре в Москве прошло совещание по вопросу возможности перевалки нефтепродуктов из Беларуси на территории РФ.

«Мы выяснили, что стоимость транспортировки с нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси до балтийских портов, в частности, мы сравнивали с Вентспилсом, совместима со стоимостью этой услуги до Санкт-Петербурга и Высоцка. Белорусские коллеги сказали, что они будут рассматривать этот вариант, мы продолжаем вести переговоры. Они говорят, что у них контрактование происходит на конкурсной основе и многие контракты подписаны, но я полагаю, что мы на какое-то количество [транспортировки нефтепродуктов из Беларуси в порты РФ] можем выйти. Я думаю, что уже в этом году», — сказал Олерский.

Он подчеркнул, что сопоставимость цен и на транспортировку по железной дороге, и на перевалку в портах России и стран Балтии очевидна.

«Если по светлым нефтепродуктам есть небольшая неочевидная разница по стоимости перевалки, и я думаю, стивидоры готовы учесть ее при наличии твердых объемов [с белорусской стороны]. Они готовы обсудить скидку, но при наличии твердых параметров, так как у стивидоров есть свои графики, терминалы загружены», — пояснил Олерский.

«Железной же дорогой стоимость особо совместима [с балтийской], особенно в подвижном парке частных перевозчиков. Я думаю, что при более детальных переговорах можно получить еще более значительные скидки», — заключил он.

Госоператор ОАО «Российские железные дороги» готов продлить действие 50%-й скидки на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, сообщил 19 октября ТАСС директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило. По его словам, РЖД готовы перевозить около 5 млн тонн белорусских нефтепродуктов в год.

Спецэкспортер «Белорусская нефтяная компания» (БНК) проводит 26 октября конкурс по реализации нефтепродуктов, в том числе с базисом поставки российский порт Усть-Луга (Ленинградская обл.). Срок поставки — ноябрь 2017 г. — март 2018 г. Речь идет о бензине АИ-92-К5-Евро производства Мозырского НПЗ, говорится на сайте компании. Перевалка может осуществляться через терминал «Портэнерго».

В конце 2015 года «Сибур Холдинг» сообщил о продаже дочерней компании «Сибур-Портэнерго», владеющей крупнейшим российским терминалом по перевалке газа и светлых нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Покупателем выступил консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Газпромбанк и фонд из ОАЭ Mubadala. Председателем совета директоров Mubadala является шейх Мухаммед бин Зайд аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего ВС ОАЭ, который состоит в хороших отношениях с семьей Александра Лукашенко.

На минувшей неделе источник в нефтяной отрасли сказал, что Беларусь и Россия находятся «в активной фазе переговоров». Он также отметил, что сторонам «удалось сблизить позиции». Получить сегодня комментарий в БНК не удалось.

Сейчас Беларусь использует для транзита нефтепродуктов, произведенных из российского нефтяного сырья, порты стран Балтии. Основная причина — меньшее расстояние и низкие тарифы. Например, стоимость перевалки нефтепродуктов в портах Литвы, Латвии и Эстонии колеблется от 6 до 8 долларов за тонну, а в российских портах Северо-Запада — от 12 до 18 долларов. В октябре ТАСС сообщил, что российские порты готовы снизить тарифы на транзит белорусских нефтепродуктов в случае гарантированных объемов перевалки.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу неплохо бы развернуть на российские порты, использовав самый простой метод — прописать Минску такую логистику «в нагрузку» к договору на поставку нефти. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подчеркнул, что все соглашения с Россией по поставкам нефти подписаны до 2025 года. Он заверил, что желание России переключить экспорт белорусских нефтепродуктов в порты РФ это не ультиматум, а «рабочее предложение».

В конце сентября и. о. гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сказал журналистам, что Беларусь готова на транзит нефтепродуктов через российские порты, но «экономика пока не складывается». Он дал понять, что российским партнерам «есть куда оптимизироваться».