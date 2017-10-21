«У истоков белорусской нации есть фольклор, который принял Костюшко» 21.10.2017, 21:28

Белорус написал для поляков о нашем общем национальном герое.

«Тадеуш Костюшко — герой многих народов». Так написали на обложке польского журнала «Говорят века» ( «Mówią wieki»), изданного к 200-й годовщине смерти генерала. Поляки пригласили белоруса и литовца написать статьи о Костюшко, чтобы польские читатели осознали, что не только они ценят нашего земляка, пишет «Белсат».

В то же время дело памятника Тадеушу Костюшко в Швейцарии вызвало недоразумение между белорусами и поляками. В Беларуси же патриоты почти собрали деньги на скульптуру генерала, чтобы поставить ее в городе, где он родился — Меречовщине под Ивацевичами.

Что обо всем этом думает Анатолий Трофимчик — историк и автор книги «Костюшко наш славный», которую, что интересно, опубликовали: не за белорусские деньги, а благодаря финансированию Института польской культуры в Минске, то есть фактически при поддержке Министерства Иностранных Дел Польши.

- Белорусы собрали деньги на два памятника Тадеушу Костюшко. Один будет в Швейцарии, второй — в Беларуси. Что это, в принципе, меняет?

- Скорее это ничего не меняет, а становится указателем тех тенденций, которые мы наблюдаем последнюю четверть века, когда мы имеем независимость. И также, что важно, усиление этих тенденций в XXI веке. Мы видим, что идет мемориализация жизни и деятельности Тадеуша Костюшко. В частности, самым главным указателем является восстановление усадьбы Костюшко, а эти памятники, конечно, в продолжение.

- Имеют ли белорусы право считать Костюшко своим, и считали ли они его своим при жизни. Был ли он для них героем, или нет? Как к нему относились?

Вопрос очень деликатный, и трудно на него ответить в интервью. Надо сказать, что очень часто сбиваются и наши соотечественники, и наши соседи на популистское, популярно-публицистическое решение этого вопроса.

Костюшко заканчивал жизнь, когда менялись эпохи, менялись цивилизационные ценности. В то же время рождалась белорусская нация. Указателем присутствия Костюшко в культуре модернистской белорусской нации в частности является фольклор, остатки которого дошли до нас. Это фольклорные произведения, стихи, песни о Тадеуше Костюшко. В моей свежей книге написано об исторической фигуре Тадеуша Костюшко в белорусской литературе и, соответственно, в фольклоре.

Здесь надо сказать, что когда рождались белорусы, шла такая трансформация этносов в национальности. Мы часто сбиваемся с толку, не зная, как оценить Костюшко. Но надо помнить, что у истоков белорусской нации есть фольклор, который принял Костюшко.

Есть даже одна авторская песня, это песня о белорусских солдатах 1794 года на белорусском языке. Ее нужно еще глубже исследовать, но думаю, что эти артефакты нам бы многое сказали, поэтому можно только призвать исследователей продолжать исследования.

- Так кем он все-таки был: литовцем, поляком или белорусом? Есть ли возможность однозначно сказать и определить?

- Извините, но такие вещи в один ряд ставить некорректно. Как я уже говорил, происходила трансформация этническая, рождались нации. Я бы этот вопрос оценил как провокационный. В научных текстах этот вопрос решить нельзя, это почва для дискуссий публицистов.

- В Беларуси Костюшко и дальше продолжает бороться со своим прижизненным врагом Суворовым в сознании белорусов. А в Польше он национальный герой большого масштаба. Почему так получилось?

Так сложилась судьба у белорусов, которые два столетия были в лоне Российской империи или Советского Союза. Там царили свои герои для всей территории. На то время это был нормальный процесс, если смотреть, применяя принцип историзма. А сегодня четверть века мы находимся в независимой Беларуси и, соответственно, имеем свои ценности. Что важно, осталась непрерывной та традиция.

Еще Данута Бичель в 70-х годах, в советское время, вернулась, и от нее началась в белорусском художественном слове вновь тема Тадеуша Костюшко, которая сегодня плодотворно развивается. Это и десятки стихов, и проза, и драматургия, если говорить о литературе. Кроме этого, есть и мемориализация (как мы говорили о памятниках), и исторические исследования. А Анатолий Бензерук составил список — я уверен, что даже неполный — различных публикаций о Тадеуше Костюшко в белорусских средствах массовой информации и литературных журналах.

Надо сказать, что там счет идет на сотни, а даже и на тысячи — это значит, что Костюшко органично является нашим героем. Именно Суворов своей значимостью начинает уступать, если говорить о последней четверти века. Конечно, некоторые хотят сопоставить этих людей, но это необязательно. Мы видим изменения, которые происходят независимо от сопоставления или его отсутствия.

- Российская империя, а также СССР пытались стереть память о Костюшко из истории Беларуси, вообще из Беларуси в принципе. Видите ли Вы действия со стороны Российской пропаганды сегодня?

- Такие тенденции были, еще начиная даже с Александра Сергеевича Пушкина, который снижал значимость и восстания, и самого Тадеуша Костюшко. Под моим авторством есть статья, в которой сравнивается рецепция восстания Пушкина и Костюшко с рецепцией западноевропейской литературы, в частности, английской. Самое интересное, что Костюшко воевал против России и против Англии, но мы видим принципиально другое отношение к Костюшко со стороны английских литераторов и громадное уважение. Что касается дальнейшего развития, я бы не сказал, что эта тенденция получила развитие именно в таком русле, так как не надо забывать, что есть в Питере улица Костюшко. Я небольшой специалист в анализе российской пропаганды, но скорее всего она мало обращает внимание на эту фигуру.

- Что сделать, чтобы личность Тадеуша Костюшко не делила, а объединяла народы Речи Посполитой?

- Думаю, что надо работать деликатно, с уважением к народу, к народам-соседям. В принципе, мы эту работу ведем — и белорусы, и поляки, и литовцы, и даже украинцы — и надо сказать, что есть определенные результаты. Хотелось бы отметить августовский номер польского журнала «Говорят века» ( «Mówią wieki»), который посвящен полностью личности Костюшко, и там представлены авторы и белорусские, в частности ваш покорный слуга, и литовские. Основная тема этого номера «Костюшко как герой многих народов». По-моему показательно.