Откровенный рассказ солдата о «ловушке» дедовщины 19 22.10.2017, 8:54

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Что такое дедовщина и почему она до сих пор есть.

В редакцию vkurier.by пришло письмо, в котором бывший солдат, проходивший срочную службу еще в 2011-2012 году, откровенно и подробно рассказал, «с чего начинается дедовщина», откуда она берется, кто такой «черт», что такое «лоси» и как действовать близким, чтобы не навредить срочнику. «Бывший солдат» признался, что вспоминать свою службу в армии ему эмоционально непросто. Парень подробно ответил на вопросы «с чего начинается дедовщина» и «как простые современные ребята продолжают сохранять жестокие традиции».

Издание полностью опубликовало письмо молодого мужчины:

«Тем, кому не пришлось проходить срочную воинскую службу, дедовщина и неуставные взаимоотношения – это как монстр. Я решил написать об этом и дать несколько советов тем, чьи родственники сейчас проходят срочную службу.

В СМИ и в документальных фильмах давно обсуждался вопрос, откуда взялась дедовщина. Если кто-то не в курсе, предполагают, что дедовщина пришла к нам из советских времен, когда «профессиональные» заключенные оказались среди военнослужащих, и началось это в годы Великой Отечественной Войны. Именно тогда зеки, оказавшись в среде преимущественно из молодых и неопытных парней, смогли своей сплоченностью деформировать закрытую общину (какой является, как любая тюрьма, так и любое воинское подразделение).

Некоторая часть неуставных обрядов и традиций сохранились и по сей день, просто немного видоизменилась. Почему простые современные ребята, любящие сыновья и верные друзья «на гражданке», продолжают сохранять такие традиции?

А причин несколько:

1. Устав. Да, именно эта «зеленая книжка» – одна из основных причин появления неуставных взаимоотношений. Многие пункты этого документа допускают разночтения, а некоторые, при беспрекословном исполнении, превращают жизнь военнослужащего в сущий ад. Когда я проходил службу, один из сержантов в «карантине», высказался об уставе таким образом: «Это книжка, по которой жить нужно, но невозможно».

2. Романтизация дедовщины и нет перспектив. Просто введите в поиске аудиозаписей «Вконтакте» «дембельские песни» и послушайте. Для многих молодых парней дедовщина уже заранее – неотъемлемая часть службы и воспринимается как приключение и испытание. В первую очередь это важно для людей из глубинки, ведь в обычной жизни их не ждут приключения или перемены, а армия дает возможность проявить себя, поучаствовать в настоящем приключении, пусть и опасном. А потом можно вернуться к своему серому существованию.

3. Офицеры. Сразу оговорюсь: не все офицеры готовы сквозь пальцы смотреть на дедовщину, многие активно с нею борются. Но часто случается так, что дедовщина как «самоорганизация» бойцов крайне удобна для офицерского состава. Пока выполняются все текущие работы и не случается разного рода ЧП, некоторым «офицерам» абсолютно плевать, как именно выстраиваются отношения между срочниками.

С чего начинается дедовщина?

Как это ни парадоксально, дедовщина начинается с неукоснительного соблюдения устава. Это работает так: недавно призванный молодой человек оказывается в так называемом «карантине» сразу после призыва вплоть до самой присяги.

В этот период службы будущему солдату преподают основы строевой, правила солдатского быта и тому подобное. Все это происходит под руководством сержантов из различных подразделений.

Именно здесь, пользуясь несовершенством устава, вчерашним призывникам демонстрируют, насколько может быть ужасна жизнь «по уставу». К окончанию карантина устав для тебя становится своеобразным сборником идиотизма и изощренных пыток, благодаря «правильному» исполнению его пунктов. К слову, буква устава на этом этапе службы почти никогда не нарушается. Разве что, иногда намекают, что жизнь в подразделении будет «другой» и даже «слегка полегче». И вот после присяги солдат отправляется в свое подразделение. Там за пару дней всех новеньких собирают и задают вопрос: «Как будете жить: по уставу или по дедухе?»

Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что выбирает большинство. Вот одна из самых каверзных ловушек дедовщины: ты сам на неё согласился, винить особенно некого.

Солдатский быт на первом этапе службы отличается от части к части. Вот основные, о которых я слышал:

1. День золотого духа. Не будем вгонять читающих в депрессию, начнем со сравнительно приятного. Обычно «День золото духа» проводится, а скорее празднуется, на 3-4 месяце службы. В течении этого дня первый и третий этап службы меняются местами, т.е. духи (название в частях бывают самые разные, но я имею ввиду первый этап) меняются местами с дедами. Для первого этапа этот день – настоящая отдушина, его ждут с нетерпением, предвкушая возможность отомстить за все тяготы и унижения.

Часто накануне «Дня золотого духа» дембеля умышленно лютуют, чтобы максимально их разозлить духов. Правда, традиция встречается не во всех частях.

2. На второй этап. Эта традиция есть практически в каждой части. Производится «перевод» в конце первого полугодия службы, обычно в конце 6 месяца. Детали могут различаться, но в большинстве случаев перевод оплачивается (либо деньгами, либо накрытой для третьего периода «поляной»). Сам процесс перевода обычно включает в себя некоторый символический акт, например, 12 ударов ремнем по, пардон, заднице (по количеству оставшихся месяцев службы).

3. Подписные сигареты и конфетки. В некоторых частях за сто дней до увольнения в запас начинают подкладывать под подушку дембелям подписанные сигареты или конфеты, на которых обозначено количество дней, которое осталось служить дембелю. Это крайне частая традиция, основной вред от которой чисто материален – сигареты и конфеты духи вынуждены приобретать за свои средства.

В частях могут существовать и новейшие обычаи и «праздники». На первом этапе службы солдаты выполняют всю работу в части. В сложные наряды также ходят, в основном, духи. Наказание за провинность или неповиновение рознятся от части к части. Самые популярные: «прокачка» (провинившегося заставляют отжиматься), «лоси» (удары кулаком по скрещенным на лбу рукам). Отмечу, что в большинстве частей регулярно проходят построения в нижнем белье, во время которых офицеры ищут на телах военнослужащих следы побоев.

Про деньги

Есть мнение, что во всех частях, где присутствует дедовщина, деньги у духов отбирают. Но это не так. В некоторых частях, беспокоясь о своей безопасности, дембеля и ребята, которые приближаются к дембелю, даже не прикасаются ни к зарплатам, ни к иным средствам молодых солдат.

Жить «по уставу»

Что касается тех, кто отказался жить «по дедовщине», многое зависит от конкретной части: в некоторых они просто работают больше, а отдыхают меньше. Но в некоторых частях «уставники» по сути (или по факту) пополняют ряды так называемых «чертей». «Черт», без сомнения, наследие культуры зоны. Оно во многом перекликается с понятием «опущенный» из мест не столь отдаленных (правда, я никогда не слышал про сексуальное насилие по отношению к ним). Стоит отметить, людей опускают в «черти» совсем не во всех частях. Перевод в «черти» производится разными способами: и удар 13 раз тапком по мягкому месту, окунание головой в унитаз и т.п. «Черт» имеет меньше прав, чем солдаты-духи. Стать «чертом» можно за серьезные провинности: стукачество, воровство, низкий уровень гигиены, постоянные «залеты» и подобное. Иногда к чертям присоединяют и «уставников».