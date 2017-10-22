Преданный болельщик «воскрес», услышав гимн любимого клуба 1 22.10.2017, 10:13

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59-летний житель Плимута вышел из комы, когда в плеере заиграла песня команды «Плимут Аргайл».

Тони Кемп перенес инсульт во время операции по устранению аневризмы сосудов головного мозга. Медикам удалось сохранить жизнь пациента, однако он впал в кому на 18 часов, пишет hyser.com.ua.

Супруге Тони врачи сказали, что, если в течении 48 часов ее муж не придет в сознание, они отключат аппарат, поддерживающий его жизнь. Его дети и жена пытались вернуть его в чувства – сжимали руку и разговаривали, однако ничего не помогало.

По словам женщины, в тот момент, когда она окончательно поняла, что больше не увидит своего мужа, она решила включить на плеере гимн его обожаемого «Плимут Аргайл». Услышав музыку любимого футбольного клуба, Тони открыл глаза.

Тони Кемп является преданным поклонником плимутской команды на протяжении многих лет и не пропускал по возможности ни одного матча. Однако его состояние резко ухудшилось, когда врачи диагностировали у него аневризму, которую впоследствии и решили устранить в клинике Бристоля.

Тони болеет за футбольную команду из Плимута многие годы и по возможности не пропускает ни одну игру.