«800 евро – на стройке мне такие деньги и не снились» 22 22.10.2017, 10:59

7,187

Получив расчетный листок с зарплатой в $80, белорус решил: пора что-то менять в жизни.

Бобруйчанин – водитель грузовой фуры рассказал bobruisk.ru о своей работе, зарплате и трудностях в дороге.

«Вспомнилась и детская мечта – сесть за руль большегруза»

Игорь говорит, что с детства любовался фурами и представлял себя за рулем огромной машины. Но вначале, после школы, техникума и армии, пришлось поработать на стройках Бобруйска, Могилева и Минска. И, если бы не кризис, который грянул в строительной отрасли, признается Игорь, возможно, его детская мечта так и не сбылась бы…

Но получив однажды расчетный листок, в котором к выдаче значилась сумма в 160 рублей, 25-летний парень решил: пора менять место работы.

– Мне стало резко не хватать денег, хотя к тому времени у меня уже было и свое жилье, – рассказывает Игорь. – Встречался с девушкой, строили планы на будущее, но я понимал, что с такой зарплатой семью мне не прокормить.

Молодой человек рассматривал два варианта: уехать на стройку в Россию либо стать личным водителем для какой-нибудь богатой семьи в Минске. И в этот момент на глаза ему попалось объявление «Требуется водитель на автовоз». Зарплату предлагали 2 тысячи долларов, а водителю фуры – 1 500.

– На стройке мне такие деньги и не снились, – признается Игорь.

Вспомнилась и детская мечта – сесть за руль большегруза.

Но для ее осуществления еще нужно было получить водительскую категорию «Е». Деньги на курсы парню пришлось занять у знакомых – около 500 рублей по нынешним ценам. Но экзамены сдал с первого раза.

«Ограбления фур на дороге или на стоянке – не редкость даже в цивилизованной Европе»

Устроился работать в одну московскую автотранспортную компанию. Получать стал около 300-500 евро в месяц. Но через год перешел в другую: по словам Игоря, прежнее руководство «не умело и не хотело нормально общаться с водителями», а все их фуры были в «убитом» состоянии.

– Но что поделаешь, нужен был опыт и водительский стаж. Без него в нормальную фирму не попадешь.

На новом месте было прямо противоположное отношение и к сотрудникам, и к автопарку. Игорь признается, что именно в это время для него началась настоящая романтика дороги...

Бобруйчанин побывал во многих странах мира: от Финляндии до Италии, от Франции до Узбекистана. Но при этом многие водители международных рейсов, по его словам, через 2-3 месяца не выдерживают нагрузки и уходят. Основная сложность в том, что в дороге постоянно нужно быть предельно внимательным.

– Если легковая машинка весит 1 000-2 000 килограммов и длина ее – три шага, то вес даже пустой фуры – 15 тонн, а с грузом доходит до 35 тонн, а длина ее – от 17-ти до 23-х метров, – поясняет Игорь. – И такая «махина» движется по дороге со скоростью 90 км/ч. Остановить мгновенно ее невозможно! А сколько наших ребят разбивается… Потом только на венки скидываемся и на помощь семье. Поэтому даже психологически тяжелая работа.

За сохранность груза тоже отвечает водитель. А между тем, ограбления фур на дороге или на стоянке – не редкость даже в цивилизованной Европе.

– Например, в Италии воры парализующим газом «пшикают» в кабину, и пока ты обездвижен, спокойно «чистят» и кабину, и еще сливают топливо, – рассказывает Игорь.

Как правило, в дороге он проводит два месяца, затем на 2-4 недели приезжает домой. За рулем во время рейса приходится проводить непрерывно по 9-10 часов. Зарплата зависит и от количества километров, которые проехал, и от скорости движения. За время простоя на границе не платят.

Месячный бюджет семьи водителя международника

В месяц Игорь сейчас зарабатывает 750-800 евро. Его супруга работает делопроизводителем на предприятии, и получает 300 руб. Их дочь учится платно в гродненском вузе.

Живет семья в 4-комнатной квартире, за «коммуналку» отдает в месяц около 100 рублей (и это пока без учета отопления).

Три мобильника и интернет обходятся в 150 рублей каждый месяц.

На продукты уходит еще столько же.

В Гродно семья снимает дочке квартиру за 250 рублей и столько же ежемесячно оставляет ей на расходы. Плата за обучение в год составляет 1 300 рублей.

– Раз в 2-3 месяца стараемся на машине съездить в Гродно, навестить дочь, – говорит Игорь, – на топливо уходит 60 рублей.

Жена Игоря на работу ездит на автомобиле – еще плюс 130 рублей на бензин ежемесячно.

На отдых уходит примерно 300 рублей: пара ходит в бассейн и тренажерного зал, кино и кафе, играют в бильярд.

Оставшаяся сумма, а это около 700 рублей – это н/з, откладывается на непредвиденные расходы.

Технику, бытовую химию и кофе мужчина привозит по мере необходимости из командировок в Европу. По его словам, цены на некоторые товары там незначительно отличаются от наших, но качество всегда выше.

– Возможно, в будущем я уйду с фуры, чтобы работать в Бобруйске и каждый вечер возвращаться домой, – признается Игорь, но, сделав паузу, добавляет:

– Готов на любую работу, но с зарплатой 1 000 евро. А это же фантастика, как вы понимаете.

Доход (в руб.)

1 800 – зарплата супруга

300 – зарплата супруги

Итого: 2 100

Расходы (в руб.)

100 – коммунальные платежи

150 – мобильная связь и интернет

150 – питание

250 – плата за съем жилья дочери в Гродно

250 – расходы дочери на питание в Гродно

108 – плата за обучение дочери в гродненском вузе

130 – на бензин в машину супруги

300 – на спорт и отдых

Итого: 1 438

Остаток: 662 руб. – на непредвиденные расходы.