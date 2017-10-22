«800 евро – на стройке мне такие деньги и не снились»22
- 22.10.2017, 10:59
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Получив расчетный листок с зарплатой в $80, белорус решил: пора что-то менять в жизни.
Бобруйчанин – водитель грузовой фуры рассказал bobruisk.ru о своей работе, зарплате и трудностях в дороге.
«Вспомнилась и детская мечта – сесть за руль большегруза»
Игорь говорит, что с детства любовался фурами и представлял себя за рулем огромной машины. Но вначале, после школы, техникума и армии, пришлось поработать на стройках Бобруйска, Могилева и Минска. И, если бы не кризис, который грянул в строительной отрасли, признается Игорь, возможно, его детская мечта так и не сбылась бы…
Но получив однажды расчетный листок, в котором к выдаче значилась сумма в 160 рублей, 25-летний парень решил: пора менять место работы.
– Мне стало резко не хватать денег, хотя к тому времени у меня уже было и свое жилье, – рассказывает Игорь. – Встречался с девушкой, строили планы на будущее, но я понимал, что с такой зарплатой семью мне не прокормить.
Молодой человек рассматривал два варианта: уехать на стройку в Россию либо стать личным водителем для какой-нибудь богатой семьи в Минске. И в этот момент на глаза ему попалось объявление «Требуется водитель на автовоз». Зарплату предлагали 2 тысячи долларов, а водителю фуры – 1 500.
– На стройке мне такие деньги и не снились, – признается Игорь.
Вспомнилась и детская мечта – сесть за руль большегруза.
Но для ее осуществления еще нужно было получить водительскую категорию «Е». Деньги на курсы парню пришлось занять у знакомых – около 500 рублей по нынешним ценам. Но экзамены сдал с первого раза.
«Ограбления фур на дороге или на стоянке – не редкость даже в цивилизованной Европе»
Устроился работать в одну московскую автотранспортную компанию. Получать стал около 300-500 евро в месяц. Но через год перешел в другую: по словам Игоря, прежнее руководство «не умело и не хотело нормально общаться с водителями», а все их фуры были в «убитом» состоянии.
– Но что поделаешь, нужен был опыт и водительский стаж. Без него в нормальную фирму не попадешь.
На новом месте было прямо противоположное отношение и к сотрудникам, и к автопарку. Игорь признается, что именно в это время для него началась настоящая романтика дороги...
Бобруйчанин побывал во многих странах мира: от Финляндии до Италии, от Франции до Узбекистана. Но при этом многие водители международных рейсов, по его словам, через 2-3 месяца не выдерживают нагрузки и уходят. Основная сложность в том, что в дороге постоянно нужно быть предельно внимательным.
– Если легковая машинка весит 1 000-2 000 килограммов и длина ее – три шага, то вес даже пустой фуры – 15 тонн, а с грузом доходит до 35 тонн, а длина ее – от 17-ти до 23-х метров, – поясняет Игорь. – И такая «махина» движется по дороге со скоростью 90 км/ч. Остановить мгновенно ее невозможно! А сколько наших ребят разбивается… Потом только на венки скидываемся и на помощь семье. Поэтому даже психологически тяжелая работа.
За сохранность груза тоже отвечает водитель. А между тем, ограбления фур на дороге или на стоянке – не редкость даже в цивилизованной Европе.
– Например, в Италии воры парализующим газом «пшикают» в кабину, и пока ты обездвижен, спокойно «чистят» и кабину, и еще сливают топливо, – рассказывает Игорь.
Как правило, в дороге он проводит два месяца, затем на 2-4 недели приезжает домой. За рулем во время рейса приходится проводить непрерывно по 9-10 часов. Зарплата зависит и от количества километров, которые проехал, и от скорости движения. За время простоя на границе не платят.
Месячный бюджет семьи водителя международника
В месяц Игорь сейчас зарабатывает 750-800 евро. Его супруга работает делопроизводителем на предприятии, и получает 300 руб. Их дочь учится платно в гродненском вузе.
Живет семья в 4-комнатной квартире, за «коммуналку» отдает в месяц около 100 рублей (и это пока без учета отопления).
Три мобильника и интернет обходятся в 150 рублей каждый месяц.
На продукты уходит еще столько же.
В Гродно семья снимает дочке квартиру за 250 рублей и столько же ежемесячно оставляет ей на расходы. Плата за обучение в год составляет 1 300 рублей.
– Раз в 2-3 месяца стараемся на машине съездить в Гродно, навестить дочь, – говорит Игорь, – на топливо уходит 60 рублей.
Жена Игоря на работу ездит на автомобиле – еще плюс 130 рублей на бензин ежемесячно.
На отдых уходит примерно 300 рублей: пара ходит в бассейн и тренажерного зал, кино и кафе, играют в бильярд.
Оставшаяся сумма, а это около 700 рублей – это н/з, откладывается на непредвиденные расходы.
Технику, бытовую химию и кофе мужчина привозит по мере необходимости из командировок в Европу. По его словам, цены на некоторые товары там незначительно отличаются от наших, но качество всегда выше.
– Возможно, в будущем я уйду с фуры, чтобы работать в Бобруйске и каждый вечер возвращаться домой, – признается Игорь, но, сделав паузу, добавляет:
– Готов на любую работу, но с зарплатой 1 000 евро. А это же фантастика, как вы понимаете.
Доход (в руб.)
1 800 – зарплата супруга
300 – зарплата супруги
Итого: 2 100
Расходы (в руб.)
100 – коммунальные платежи
150 – мобильная связь и интернет
150 – питание
250 – плата за съем жилья дочери в Гродно
250 – расходы дочери на питание в Гродно
108 – плата за обучение дочери в гродненском вузе
130 – на бензин в машину супруги
300 – на спорт и отдых
Итого: 1 438
Остаток: 662 руб. – на непредвиденные расходы.