Трамп-младший выложил фото отца в костюме Супермена 22.10.2017, 11:05

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Таким образом сын президента США борется с фейковыми новостями про своего отца.

Сын президента США Дональд Трамп – младший опубликовал в своем Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена.

Таким образом, Трамп-младший привлекает внимание к фейковым новостям про своего отца. Ранее он опубликовал видео, на котором его отец "сбивает" самолет CNN.

Но фальшивой обложке Time Дональд Трамп представлен в костюме Супермена и с бородой. Однако на груди изображена буква "T" вместо оригинальной "S". Также сын президента повторил предвыборный слоган своего отца - "Сделаем Америку снова великой", а в подписи к своему посту он пожелал всем хороших выходных.

Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил "очередной фейк про Трампа".

"Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями", - заявил пользователь estygiland.

Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.

"Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил", - написала пользователь alomakirby.