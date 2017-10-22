Обнародован рейтинг самых надежных автомобилей этого года 4 22.10.2017, 11:37

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Lexus, который был чемпионом последние три года, неожиданно уступил свои позиции.

Обнародован ежегодный рейтинг надежности моделей 27 брендов, основанный на отчетах американских автовладельцев.

Новый рейтинг составило авторитетное американские издание Consumer Reports, сообщают "Автовести". Свои заключения эксперты делали на анализе данных о 640.000 автомобилей от 400.000 подписчиков издания. И если в прошлом году первенствовал Lexus, то в этом году в рейтинге Consumer Reports вперед вышла Toyota. Причем компания победила с не самой молодой моделью – титул самой надежной машины в США получило купе GT86.

Lexus удерживал первое место в этом рейтинге последние три года, но в этом году он второй с седаном ES. С третьего места корейская Kia смогла подвинуть Buick, поднявшись на две строчки с прошлого года за счет гибридного кроссовера Niro. На четвертом месте – Audi, самой надежной моделью у которой стал кроссовер Q3, на пятом – BMW (купе второй серии).

В ТОП-10 рейтинга также вошли Subaru (BRZ), Infiniti (Q70), Buick (Encore), Honda (CR-V) и Hyundai (Elantra). А самый большой рост за год показал Chrysler, который поднялся в рейтинге на 10 позиций вперед и стал 17-м.