Пятеро экс-президентов США собрали $31 миллион на благотворительном концерте 22.10.2017, 11:59

Деньги пойдут американским семьям, пережившим последние ураганы.

На сцену благотворительного концерта в Техасе, сборы от которого пойдут на помощь пострадавшим от ураганов, вышли пятеро президентов США, которые в разное время руководили страной, сообщает The New York Times (перевод – rbc.ru).

Перед собравшимися зрителями появились одновременно 39-й президент США Джимми Картер (1977—1981), 41-й президент США Джордж Буш-старший (1989—1993), его сын, 43-й президент США Джордж Буш-младший (2001—2009), 42-й президент США Билл Клинтон (1993—2001) и 44-й президент страны Барак Обама (2009 — 2017).

Своих предшественников в специальном видеообращении поблагодарил за помощь в сборе средств действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

В этом году на США обрушилось три сильных урагана, ставшие причиной значительных разрушений и жертв: «Харви», «Ирма» и «Мария». В начале октября администрация Дональда Трампа заявила о запросе в конгресс на выделение средств для помощи пострадавшим. В общей сложности Белый дом оценил объем необходимых средств в $29 млрд. Как поясняли чиновники, $16 млрд из этих денег пойдет на государственную гуманитарную продовольственную программу, а $13 млрд — непосредственно жертвам стихии.