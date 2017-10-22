Ученые рассказали, как отличить правду от лжи в беседе с женщиной 9 22.10.2017, 12:21

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Чтобы разобраться в этом, достаточно всего трех слов.

Ученые Корнеллского университета в США раскрыли список слов, употребление которых с высокой вероятностью указывает на то, что женщина-собеседник лжет, сообщает The Times (перевод – ria.ru).

Исследователи изучили статистику специального мобильного приложения, пользователи которого оценивали степень "правдивости" отправленных сообщений. Всего в эксперименте участвовали 1703 человека.

Выяснилось, что отличить ложь от правды в письменной речи мужчин практически невозможно. Длина "честного" сообщения равна длине "лживого", а характерных слов-маркеров очень мало. Ученые, однако, советуют быть начеку, если представитель сильного пола начинает говорить "наверное" и "конечно".

Определить, лжет ли женщина, оказалось проще. Исследователи утверждают, что неискренняя собеседница выстраивает диалог в "уклончивой" манере и часто употребляет слово "возможно", местоимение "я" и глагол "стараться" в разных формах. Кроме того, "лживый" текст у женщин, как правило, существенно длиннее "правдивого" (9,2 слова против 8).

"Установлено, что женщины используют слова, указывающие на обман, значительно чаще, чем мужчины. Это говорит о том, что мужчины не располагают сопоставимым арсеналом языковых средств для введения собеседника в заблуждение. Таким образом, при лингвистическом анализе ложных высказываний необходимо обращать особое внимание на слова-индикаторы в женской речи", — резюмируют исследователи.