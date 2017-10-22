Артем Милевский: Умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов 1 22.10.2017, 12:30

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Белорусский футболист с украинским паспортом рассказал о своих правилах жизни.

Артем Милевский — белорусский футболист с украинским паспортом, а также послужным списком топ-турниров и противоречивых историй. Любимая фраза 32-летнего нападающего: «Я ни о чем не жалею». Журналист tut.by съездил в Брест в гости к динамовскому игроку и поговорил с Милевским об Андрее Шевченко, Александре Хацкевиче, больших деньгах и лучшей женщине — Лиге чемпионов:

— Артем назначил встречу сразу после тренировки. Он пунктуально появляется в ресторане в темных солнцезащитных очках, с ходу заказывает американо, газировку и грейпфрутовый фреш. Милевский собран и одновременно расслаблен. Он признается, что получает кайф от футбола, сколько бы его ни критиковали за недостаточную преданность работе. Ухмылкой реагирует на колкости критиков и предлагает смотреть на статистику, а не читать сплетни. Со статистикой у Мили действительно все круто — по системе «гол плюс пас» форвард уступает в «Динамо» только Леандро Торресу.

«Папа всегда хотел видеть меня на минском стадионе «Динамо» в футболке сборной Беларуси»

— У меня потихонечку получается отдавать дань белорусскому футболу. Всегда хотел поиграть на родине. На самом деле, накануне перехода в брестское «Динамо» по ночам не мог заснуть, переживал, как меня встретят болельщики, пойдет ли здесь игра. Конечно, если бы не забивал голы и не отдавал голевые передачи, то и отношение людей ко мне было бы совершенно другим.

Контакт Милевского с белорусскими болельщиками дал сбой после перехода в сборную Украины. А после противостояния БАТЭ и киевского «Динамо» эти отношения натянулись еще сильнее.

— Поначалу я сам был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси. Но в киевской академии Павла Яковенко тренеры сформировали сильный состав из футболистов, которые в будущем должны были стать основой сборной Украины. Белорусская сборная не добивалась высоких результатов, у нее не было шансов выступать на таких первенствах. Получив украинский паспорт, я пробился на все топ-турниры — от молодежных чемпионатов Европы до взрослого чемпионата мира и Лиги чемпионов.

Артем уверен, что и сейчас поступил бы точно так же. Сожалеть вообще против правил Милевского. Он не считает, что потерял что-то в эмоциональном плане, выходя на топовые матчи под украинский, а не родной гимн.

— Украина дала мне многое. Это вторая родина, где партнеры по команде стали моими хорошими друзьями. Если бы я сменил гражданство в 20 лет, возможно, это были бы другие эмоции. Но я переехал туда молодым парнем, поэтому Украина успела стать для меня по значимости такой же, как Беларусь.

Милевскому было всего 15 лет, когда он «стал украинцем». Форвард задумывается над вопросом, осознанно ли делать такие серьезные шаги почти в подростковом возрасте.

— Помню, в семье все очень переживали. Папа нервничал, что у меня будет украинский паспорт. Он настоящий патриот, поэтому не мог с легкостью отпустить эту ситуацию. Хотел всегда видеть меня на минском стадионе «Динамо» в футболке сборной Беларуси. А мама реагировала спокойнее и рассуждала как любая любящая мать: если сыну хорошо, то и ей хорошо.

Я вырос в самой обыкновенной семье. Мама работала воспитателем в детском саду, папа — электриком на заводе. Дружно ездили в отпуск в деревню к бабушке с дедушкой. А футбол выбрал даже не я, а папа. С раннего возраста он таскал меня за собой на стадион, учил, как ставить ногу, отдавать передачу. Папа очень любил эту игру, но у него не получилось реализовать себя в профессиональном футболе. Он всегда повторял: «Если бы у меня были такие возможности, как у тебя, я бы стал большим игроком».

«Если вызовут в сборную, приеду с огромным желанием, не вызовут — плакать не буду»

Сегодня белорусский футбол переживает похожую историю с молодым и перспективным игроком «Зенита» Кириллом Капленко, который хочет выступать за сборную России.

— Я плохо знаю этого парня. Так понимаю, что он решил играть в сборной России? Кирилл имеет на это право, но надо понимать, что наши ситуации разные. Я переходил с гарантией выступать за сборную Украины, а Капленко просто один из кандидатов в российскую команду. Там огромный выбор футболистов, поэтому в сборную России ему надо будет еще пробиться. Все не так просто.

Вспоминаем с Артемом недавние хоккейные и биатлонные переходы белорусов. Милевский верен себе и не осуждает ни капитана сборной по хоккею Андрея Стася, ни молодую биатлонистку Дарью Блашко.

— Как бы болельщики на них не обижались, спортсмены в первую очередь должны думать о благополучии своей семьи и карьере. Когда игрок меняет гражданство, он держит в голове не только патриотизм. Большую роль играет конкуренция и перспективы. Например, Стась подписал контракт с омским «Авангардом» — одним из лидеров КХЛ. Он должен решать профессиональные задачи. Глупо из-за этого называть капитана сборной предателем и сокрушаться: «Усё, уехаў!».

Артем Милевский дебютировал за сборную Украины на чемпионате мира 2006 года, выйдя на замену Андрею Шевченко. Со временем замены Шевы на Милевского стали почти традицией.

— Понятно, что для меня это была не рядовая замена. Я менял на поле лидера «Милана», который только готовился к переходу в «Челси». Было и приятно, и немного страшно. Но после первого касания мяча мандраж и страх уходили на второй план.

Артем признается, что уже давно не общался с Шевченко, не поздравлял бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» с назначением главным тренером сборной Украины, не обсуждал свои перспективы в нацкоманде.

— Наблюдаю за тренерской работой Андрея Николаевича по телевизору. Он хороший человек, но сборная не вышла даже в плей-офф отбора на чемпионат мира. Какие тут могут быть впечатления от его тренерской работы? Футболисты очень старались, но в ключевых матчах сборной Украины как всегда чего-то не хватило.

Zavtra v 15 00!!!!,vseh jdu na lubimom Dinamo🔵⚪️💪💪💪😉 @dynamobrest Публикация от timi1010 (@timi1010) Сен 1 2017 в 11:31 PDT

— Помню, в плей-офф отбора на чемпионат мира 2010 года нам попался, казалось бы, самый удобный соперник — сборная Греции, а могла выпасть Португалия и Швеция. Друзья писали, что чемпионат мира у сборной Украины уже в кармане, и заранее поздравляли нас с выходом на турнир. Мы сыграли в гостях 0:0, а в Донецке проиграли грекам 0:1. Как так? У Шевы были слезы, все расстроены, но снова чего-то не хватило… Горький опыт уже научил меня не радоваться раньше времени. И в этом отборочном цикле чувствовал, что мы не выйдем в плей-офф и не пройдем хорватов. Почему-то это повторяется из года в год.

«Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел»

Футболист следит за высказываниями Андрея Шевченко в прессе, но не питает больших иллюзий относительно своих перспектив в желто-голубой форме. Шевченко пояснил: если Милевский будет соответствовать уровню сборной — его там ждут. Артем называет все это не более чем банальными разговорами.

— Честно говоря, очень спокойно отношусь к этим высказываниям: в одно ухо влетело — в другое вылетело. Я делаю свое дело, причем делаю его в брестском «Динамо» достаточно неплохо. Удивлен ли я, что меня не вызвали на квалификационные матчи чемпионата мира? Хм, я уже ничему не удивляюсь в этой жизни. Если вызовут в сборную, приеду с огромным желанием, а не вызовут — плакать не буду. Конечно, понимаю, что на следующем топ-турнире, куда Украина может пробиться, мне будет уже 35. Не питаю больших иллюзий. Я всегда сверхмотивирован, но вызов или невызов в сборную зависят от Андрея Николаевича.

В 2000-х Милевского авансом называли «вторым Шевой». В 20 лет он начал феерить в киевском «Динамо», но в какой-то момент скандальных историй стало неприлично больше футбольных.

— Я не хочу сейчас рассуждать о том, почему у меня не получилось стать «вторым Шевченко». Не буду углубляться — о моем личном знает только два-три человека. Сложилось как сложилось — не люблю это вспоминать. Хотя в себе, конечно, копаюсь, — признается нападающий.

— Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел. Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги — немного сорвало башню. Люди узнавали меня, постоянно подходили в кафе и спрашивали, как жизнь, что слышно. На самом деле киевляне до сих пор меня очень любят и так же тепло встречают.

В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск. Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чем не жалею — просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном, — улыбается Артем.

В киевском «Динамо» Милевский получал около двух миллионов долларов в год, сейчас зарплата отличается от этой цифры, но он нисколько не комплексует по этому поводу.

— Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов. Могу злиться, «пихать» и ругаться матом на футбольном поле, потому что не люблю проигрывать, но в жизни я простой и открытый парень. Если человек умеет контролировать траты, то ничего страшного с ним не случится.

«Поспорили с папой на бутылку дорогого коньяка, что «Динамо» займет четвертое место в чемпионате»

Из тех игроков, с кем Артем начинал в академии Яковенко, почти никто не остался в футболе.

— А если и играют, то на невысоком уровне. Жизни складываются по-разному: кто-то сидит дома и не знает, что делать, кто-то уже тренирует в академии донецкого «Шахтера», кто-то занимается бизнесом или полностью погружен в семейные дела. Мне приятно осознавать, что я продолжаю — играю за себя и за них. Да, может быть, не выступаю в серии А или Ла Лиге, уже не в Лиге чемпионов. Всегда говорил, что Лига чемпионов — лучшая женщина, и она меня не разочаровала. Сейчас я футболист чемпионата Беларуси — не последнего на этой земле.

Нападающий вспоминает, что подписание контракта с брестским «Динамо» почти совпало с назначением Александра Хацкевича главным тренером киевлян.

— Он позвонил поздравить меня с переходом. Александр Николаевич порадовался, что я не сдаюсь, не опускаю руки. Было приятно. Когда видимся с ним, то не говорим о футболе. Нам есть, что вспомнить и над чем посмеяться. Я пришел в основу киевского «Динамо» совсем молодым пацаном, а Саша Хацкевич и Валик Белькевич уже были опытными футболистами. Конечно, помогали мне — мы же все из Минска. У меня всегда была развита субординация по отношению к старшим.

Прислушивался к их советам, выполнял просьбы. Сейчас молодежь реагирует по-другому: «Че это я буду таскать фишки?». А мы спокойной это делали.

Милевский по-дружески хвалит Хацкевича и называет ошибкой Белорусской федерации футбола расторжение контракта с Александром Николаевичем.

— Они сами не знают, чего хотят. Все прекрасно понимали, что у белорусов нет шансов выйти из группы с Францией, Швецией и Нидерландами. Нереально было требовать от Хацкевича первого места в группе, из которой даже Нидерланды не смогли пробиться в стыковые матчи. Ему надо было дать поработать два-три цикла, а не, образно говоря, две-три игры.

Потягивая из трубочки фреш, Артем говорит о простых вещах, которые сегодня мотивируют его быть лучшим на поле.

— В Беларуси мои родители, и я не могу их подводить. Я их очень люблю и знаю, что мама с папой всегда переживают, как складываются мои дела. Папа живет в Брестской области и иногда заглядывает на игры. В последний раз был, когда мы проиграли 3:0, так что я сказал, чтобы больше не приезжал, — смеясь, рассказывает футболист. — Поспорили с папой на бутылку дорогого коньяка, что «Динамо» займет четвертое место в чемпионате. Коньяк не пью, но надеюсь выиграть пари.

«Как почувствую, что не хватает здоровья, скажу агенту: «Сворачиваюсь, давай что-то дальше мутить»

Сейчас в Instagram 32-летнего форварда чаще встречаются образы Милевского-грибника или шашлычника, а не тусовщика.

— В Киеве была бурная жизнь: машины, пробки, рестораны, пару часов на сон и опять двадцать пять. Не жизнь, а суета. А в Бресте другой темп — город маленький, времени много. Через 30 минут после тренировки могу быть уже в центре города, а через два часа на поезде — в гостях у папы. Ходим с ним за грибами, наслаждаемся природой.

Я люблю поспать днем. Конечно, не слежу за режимом так строго, как Роналду. Криш — сумасшедший парень и мой любимый футболист на данный момент. Он хочет играть до 40, я пока на такое не замахиваюсь. Точно не соглашусь выступать в первой лиге и, как только почувствую, что здоровья не хватает, закончу играть и скажу агенту: «Я сворачиваюсь, давай что-то дальше мутить».

Милевский не боится окончания карьеры. Он готов, например, взяться за учебники и получить тренерскую лицензию или заняться развитием собственного модного бренда. Агент Александр Панков уже сейчас приглашает его футбольным скаутом.

— Я пока его притормаживаю — хочу еще поиграть. Скандальных историй с моим участием уже давно не слышно. Иногда пересматриваю видео, чтобы вспомнить, как было весело. Не то, чтобы я научился скрывать свои похождения, их просто нет. Ну, выдали в СМИ, что в день подписания контракта я сразу зафолловил в Instagram страницу Girls Brest, и что? Это же не Boys Brest, — отшучивается футболист. — Любят журналисты докапаться до меня. Ничего страшного, я не в обиде. Сейчас я очень спокоен. Но, знаете, в один щелчок могу превратиться из расслабленного грибника в того самого киевского тусовщика.