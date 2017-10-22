The Guardian: Какой будет Россия без Путина 3 Мери Дежевски, The Guardian

22.10.2017, 12:37

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К этой вероятности должны готовиться не только русские, но и весь остальной мир.

Объявление Ксении Собчак о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах взбудоражило российскую общественность и вызвало споры и перепалки. Дело не только в непривычности появления кандидата-женщины и при этом молодой женщины (через месяц ей исполняется 36 лет), а в дерзости (и это касалось бы любого кандидата) составления конкуренции на данном и на любом другом этапе на выборах Владимиру Путину.

За пределами России многие могут спросить: «Что это за Ксения?», но в самой стране имя Собчак знают повсеместно благодаря ее карьере на телевидении в реалити-шоу, ставшем для нее трамплином для более разнообразной и серьезной карьеры в СМИ. Она присоединилась к протестам, организованным оппозицией в 2011-2012 годах, и в обществе ходили некоторое время слухи о ее намерении участвовать в выборах в 2018 году.

Однако ей это нужно не ради создания шумихи вокруг своего имени. В открытом письме газете «Ведомости», где она объявила о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру, она ясно заявила, что извлечет пользу из своей родословной. Будучи младшей дочерью покойного Анатолия Собчака, первого демократически избранного мэра Санкт-Петербурга (в чьей команде Путин набрал свой вес), она знает почти всех, кто что-то представляет в современной России и готова с ними конкурировать.

В обществе ее кандидатуру восприняли без энтузиазма, в том числе и в оппозиционных кругах, где за некоторым достойным исключением, ее амбиции оценили снисходительно. Помимо грубых намеков о ее несоответствии должности, критики озвучили подозрения, что, если она действительно примет участие в президентской гонке, значит, она является подсадной уткой Кремля, цель которой — расколоть и ослабить более серьезных оппонентов Путина. Существует твердое заранее сформированное мнение (как в высших эшелонах власти в России, так и во всем остальном мире), что Путин не только намерен участвовать в выборах, но и одержит победу, оставшись президентом на еще один срок до 2024 года.

Сам Путин еще не озвучивал своих намерений. Он отказался говорить об этом 19 октября на своем ежегодном выступлении перед экспертами по России в международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи. Но что если (давайте на секунду представим себе то, что представить невозможно) он решит не принимать участия в выборах? Что же будет тогда?

Вероятно, справедливо будет предсказать, что такое решение, как в России, так и за границей, вызовет оцепенение, и это еще одна причина, почему стоит хотя бы предположить о такой возможности. Путин, возможно, мягко говоря, не пользуется популярностью в разных странах западного мира, но в целом все знают, чего от него можно ожидать. Люди, осуждающие его как диктатора, агрессора и, как только его ни называющие, могут внезапно посчитать, что Россия без Путина будет намного менее предсказуема и гораздо более опасна, чем с ним во главе.

И что будет с Россией, если вдруг президентская гонка следующего года станет открытой, по-настоящему открытой? Одной из наиболее удручающих особенностей российской политической сцены является то, что состав основных фигур почти не изменился за последние 25 лет. Националист правого крыла Владимир Жириновский, лидер партии «Яблоко» с либеральным уклоном Григорий Явлинский и давний лидер российской коммунистической партии Геннадий Зюганов.

Очевидным кандидатом для сохранения статус-кво был бы премьер-министр Дмитрий Медведев, державший президентское кресло для Путина в период с 2008 по 2012 год. Может ли Путин снова назначить его своим преемником? И, опять же, может ли Медведев — даже при поддержке со стороны Путина — выиграть выборы в современной России, при условии, что они будут свободными и честными? Нынешняя политическая обстановка отличается от того, что было десять лет назад, и за это время уже сформировалось новое постсоветское поколение, достигшее возраста для участия в голосовании.

Следующими на очереди могут быть те, кто поссорился с Путиным и ушел из политики, или те, кого сняли с должностей в его администрации. В их число входит фаворит Запада бывший министр финансов России Алексей Кудрин, оставшийся на обочине путинского окружения, а также бывший премьер-министр Дмитрий Касьянов, выпавший из этого круга и возглавляющий теперь небольшую политическую партию Парнас. Шансы бывшего министра обороны и главы путинской администрации также нельзя сбрасывать со счетов.

Далее существует открытая оппозиция, где главным кандидатом станет Алексей Навальный, эволюционировавший из борца с коррупцией в более широкую политическую силу. Есть ли у него необходимые качества и получит ли он достаточную поддержку для доступа к выборам, это один вопрос. Другой вопрос — имеет ли он право представлять свою кандидатуру на выборах, имея судимость (которая, по общепринятому мнению, связана с его политической деятельностью), что может исключить его участие в гонке.

И тут на сцене появляется Ксения Собчак. Она говорит, объявив о намерении выдвинуть свою кандидатуру, что может изменить свое решение, и это, в свою очередь, позволит оппозиции сосредоточиться на едином кандидате. Без Путина, однако, изменится весь электоральный ландшафт. Оппозиции придется иначе себя позиционировать: оппозиция по отношению к кому, к чему? В ее состав будут входить уже другие партии. Может появиться пространство для партии Навального и для Собчак, и степень политического плюрализма достигнет невиданных с конца 80-х годов масштабов.

Такой сценарий, разумеется, невероятен. Большинство мнений сходится на том, что Путин примет участие в выборах и одержит победу, — не только, как говорят, потому что он хочет сохранить власть, но потому что, оказавшись вне ее, он может попасть под суд. Но, опять же, никто не вечен, и придет время, когда имя Путина не будет фигурировать в предвыборных бюллетенях. И к этой вероятности должны готовиться не только русские, но и весь остальной мир.

Мери Дежевски, The Guardian (перевод – inosmi.ru)