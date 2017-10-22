После оконщиков и продавцов фильтров в Беларуси появился новый «лохотрон» 6 22.10.2017, 12:45

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Остапы Бендеры наших дней звонят в дверь даже по воскресеньям.

«Полку агентов – установщиков фильтров и ремонтников окон прибыло. Аккуратно подстриженные и чисто выбритые парни в модных стильных костюмах ходят по квартирам и причесывают народ на проверку напряжения в проводке, – пишет один из пользователей городского паблика «Нетипичный Витебск». – При себе яркий галстук, папка, мультиметр. Их басни: частые возгорания из-за проводки, необходима проверка, составление акта… возможно установка дополнительных приборов. На вопрос к какой организации относитесь – мы ИП/ЧУП. Образование??? Столяр – оконщик!!!! Берегите себя и свои семьи!!! Очередные шарлатаны!!!»

Под этим же постом в комментариях пишет девушка:

«К нам приходили, но предварительно был звонок на домашний, типа это Витебскэнерго. Меня смутило что это воскресенье, муж разговаривал и согласился.

Пришел нарядный в костюмчике парень, начал сразу типа акта что-то писать, потом мерил напряжение в розетках. По итогу, когда он сказал, что надо всю проводку менять и он у себя дома поменял за 12 000, муж сказал, чтобы парень шел лесом. К соседям тоже приходили, кому-то ремонта на 120 рублей, а кому-то и на все 400…»