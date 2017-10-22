Мэром Тбилиси стал экс-футболист «Милана» 22.10.2017, 12:56

Партия «Грузинская мечта» победила на местных выборах в стране.

Победивший на выборах мэра Тбилиси кандидат правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе приступит к исполнению своих обязанностей на должности градоначальника не позднее 12 ноября.

После обработки 100% бюллетеней, Каладзе набирает 51,06% голосов. За кандидата правящей партии проголосовали более 203 тысяч человек. Всего в столице зарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% — около 410 тысяч человек, сообщают «Новости Грузии».

Согласно 35-й статье Избирательного кодекса Грузии, мэр должен приступить к исполнению своих обязанностей на 11-й день, после публикации окружной избирательной комиссией итогового протокола.

Вместе с тем, ЦИК Грузии может потребоваться дополнительное время на урегулирование каких-либо спорных вопросов, связанных с выборами. В таком случае, в соответствии с установленными законом сроками, итоговый протокол будет опубликован не позднее 1 ноября.

Таким образом, полномочия действующего мэра Давида Нармания будут прекращены 12 ноября. В этот же день Нармания на должности мэра сменит Каладзе.

21 октября в Грузии прошли выборы 64-х мэров городов и районов, а также депутатов в 64 сакребуло — муниципальные законодательные органы.

Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах. Как сообщает «Радио Свобода», по предварительным данным Центральной избирательной Комиссии (ЦИК) Грузии, в ходе муниципальных выборов, состоявшихся в минувшую субботу, правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» одержала убедительную победу как в столице, так и в целом по стране.

Оппозиция, в том числе «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, не смогла составить «партии власти» серьезную конкуренцию.

Во всех мажоритарных округах в Тбилиси победили кандидаты от правящей партии. По партийным спискам «Грузинская мечта» набирает больше 53 процентов голосов, тогда как её главный конкурент – «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили – около 18 процентов.

Примерно такое же соотношение и в целом по стране. В четырех из пяти «самоуправляющихся городов», где проводились выборы мэра, кандидат партии власти победил в первом же туре, и лишь в Кутаиси состоится второй тур. Таким образом, оппозиционная партия Михаила Саакашвили потерпела в Грузии поражение.