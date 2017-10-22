Сирийские курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение страны 22.10.2017, 13:29

Успешная операция проводилась при поддержке авиации США.

Формирования поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС), ядро которых составляют курдские отряды, заняли нефтяное поле Омар на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters (перевод – rbc.ru).

По информации агентства, отряды СДС, состоящие из курдов и арабов, при поддержке американской авиации выбили боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) с нефтяного поля, которое являлось основным источником дохода террористов в стране. Поле Омар расположено на восточном берегу Евфрата недалеко от границы с Ираком.

Правительственная армия 14 октября, при поддержке ВКС России и шиитских проиранских ополченцев, взяла штурмом город Маядин, расположенный напротив месторождения Омар. Этот город после окружения Ракки ненадолго стал фактической столицей ИГ в Сирии. После этого правительственные силы остановились в 10 км от этого нефтяного поля. К 22 октября сирийская армия переправилась на восточный берег Евфрата, но не успела установить контроль над месторождением. Reuters сообщает, что на данный момент между отрядами СДС и правительственными войсками происходят перестрелки.

Об освобождении месторождения также сообщает агентство ANHA, которое представляет сирийских курдов.

Сирийская армия, поддерживаемая Ираном и Россией, и отряды СДС, поддерживаемые США, параллельно наступают в направлении месторождений нефти и газа в провинции Дейр-эз-Зор. Там до войны была сосредоточена большая часть мощностей Сирии по добыче углеводородов. В конце сентября СДС заняли крупнейшее в провинции месторождение газа — Коноко, расположенное на восточном берегу Евфрата, напротив города Дейр-эз-Зор.

В то же время сирийская армия к концу сентября завершила деблокаду этого окруженного в течение трех лет города и переправилась на восточный берег реки, где столкнулась с курдами. После занятия Коноко СДС обвинили Россию в авиаударе по своим позициям. В Минобороны России отрицали факт атаки сирийских курдов. После этого в МИД России заявили, что заранее сообщали США, которые поддерживают СДС, о разграничении ведения операций на востоке Сирии.