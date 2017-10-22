«Менять надо Лукашенко – тогда, даст Бог, изменим и все остальное» 1 22.10.2017, 13:31

Протестующая белоруска рассказала про смысл «Погремушки справедливости».

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Одна из женщин рассказала, почему она вышла на Октябрьскую площадь с «Погремушкой справедливости» - пластиковой бутылкой, наполненной медными монетами:

«Я взяла «Погремушку справедливости», чтобы выразить протест против того, что происходит. Против того, что у людей нет работы, и помимо этого, с них еще пытаются взять налог. Против роста цен, против беспредела милиции – вообще против всей этой власти. Менять надо самого главного человека – а тогда, даст Бог, изменится и все остальное. А эта бутылка как бы призывает: «Баста! Хватит уже!».

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.