10 хитростей от наших бабушек, которые до сих пор работают 3 22.10.2017, 14:08

9,938

Некоторые уловки могут оказаться просто гениальными, так что ими пользуется не одно поколение.

Но со временем они все-таки забываются и превращаются в то, что называют «дедовский способ».

AdMe.ru решил вспомнить былое и собрал для вас 10 полезнейших хитростей, которыми пользовались еще наши бабушки.

№ 1. Розы простоят в 2 раза дольше, если положить в воду полтаблетки аспирина

Аспирин предотвращает гниение воды и помогает сохранить дольше хризантемы, гвоздики, гладиолусы и розы. А вот в воду для нарциссов лучше добавить щепотку соли, а для георгин — немного уксуса.

№ 2. Чтобы научить ребенка правильно держать ручку, используйте канцелярскую резинку

Наденьте канцелярскую резинку на руку, затем проденьте в нее ручку колпачком к кисти и поверните на 180°. Так ручка будет удерживаться в правильном положении.

№ 3. Жирное пятно на одежде следует как можно быстрее присыпать солью

Соль впитает в себя большую часть жира. Просто посыпьте, подождите и встряхните. Пятно будет легче отстирать, а маленькое пятнышко и вовсе исчезнет.

№ 4. Засохший лак для ногтей можно разбавить средством для снятия лака

Несколько капель жидкости для снятия лака сделают лак не только более жидким, но и блестящим. Однако тут главное не переборщить, иначе лак станет слишком водянистым.

№ 5. Пригоревшую кастрюлю можно легко очистить, прокипятив в ней соленый раствор

Даже жирную пригоревшую поверхность можно легко очистить без специальных средств. Просто бросьте пару столовых ложек соли в воду и прокипятите 15-20 минут.

№ 6. Очистить пальцы от сока свеклы или ягод можно при помощи ломтика лимона

Обычное мыло только укрепляет фиолетовый цвет. Поэтому чтобы избавиться от потемневших пятен после свеклы и ягод, используйте лимонный сок или потрите долькой лимона руки.

№ 7. Яйца не треснут и белок не вытечет при варке, если опустить их в подсоленную воду

Соль не повлияет на то, будут яйца трескаться или нет. Но она предотвратит вытекание белка и при этом никак не скажется на вкусе.

№ 8. Чтобы хлеб не крошился, опустите нож в кипяток

Чтобы свежий хлеб при резке не разваливался, предварительно опустите нож в кипяток или полейте из чайника. Затем вытрите лезвие салфеткой и нарезайте ровные кусочки.

№ 9. Картофель помогает снять раздражение и воспаление от укусов насекомых

Возьмите небольшую картофелину, вымойте ее и разрежьте. Срезом приложите к чистой ране или укусу. Затем зафиксируйте бинтом или лейкопластырем.

Картофель уменьшает зуд, воспаление и поможет увлажнить рану, что повышает скорость заживления. Это помогает при любых укусах и раздражениях.

№ 10. Определить стороны света по часам

Возьмите наручные часы и поверните их так, чтобы часовая стрелка смотрела на солнце. Затем разделите пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 1. Эта линия, разделяющая угол, будет указывать на юг.

До полудня юг будет находиться с правой стороны от солнца, а после полудня — с левой.