«Зеркало недели»: Возмущенные белорусы в Минске требовали отставки Лукашенко 2 22.10.2017, 14:18

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Международные издания пишут o Марше рассерженных белорусов 2.0.

В столице Беларуси Минске 21 октября состоялась акция протеста «Марш рассерженных белорусов – 2». Организаторами митинга и демонстрации, в которых приняли участие несколько сотен человек, стал Белорусский Национальный Конгресс (БНК), пишет известное украинское издание «Зеркало недели».

Мероприятие, которое не было санкционировано городскими властями, находилось под угрозой, поскольку за несколько дней до его проведения были задержаны и помещены в Центр изоляции правонарушителей активисты оппозиции Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский, которые призывали белорусов выйти на Октябрьскую площадь Минска в субботу.

Накануне акции в некоторых регионах Беларуси были превентивно задержаны сторонники оппозиции, собиравшиеся приехать в Минск на второй «Марш рассерженных белорусов». Тем не менее, несмотря на непрекращающийся дождь, люди вышли в центр столицы Беларуси.

После первого «Марша рассерженных белорусов», который прошел в феврале, главным требованием протестующих оставалось недопущение реализации властями декрета президента № 3 (о тунеядцах), от которого руководство страны не собирается отказываться.

Кроме того, участники нынешней акции протеста требовали не допускать повышения тарифов на услуги ЖКХ, роста цен и иных действия, которые ухудшали бы социально-экономическое положение белорусов.

Эти требования обозначил во время короткого митинга на Октябрьской площади один из лидеров БНК, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года и бывший политзаключенный Николай Статкевич.

У Менску пад дажджом прайшоў «Марш абураных беларусаў»



Пратэстоўцы мірна прайшлі ад Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасьці. Былі затрыманьні pic.twitter.com/oz31JJSMDW — Радыё Свабода (@svaboda) 21 октября 2017 г.

В свою очередь, руководитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик потребовал от властей немедленного освобождения задержанных накануне акции активистов оппозиции, а также находящихся в местах изоляции политзаключенных.

Новой темой демонстрации стали вскрывшиеся убийства в белорусской армии.

По предложению организаторов участники акции под историческими бело-красно-белыми флагами проследовали шествием до главной площади Минска – площади Независимости. По пути демонстранты скандировали лозунги «Лукашенко дармоед, покидай свой кабинет!», «Свободу политзаключенным!», «Уходи!» и другие.

По ходу демонстрации правоохранители не препятствовали ее проведению. После окончания акции милиция задержала известного режиссера-кинодокументалиста Ольгу Николайчик и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Николая Черняка.