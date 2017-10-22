Йошка Фишер: Каталония - это проверка Евросоюза 1 22.10.2017, 14:53

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Процветание Европы зависит от готовности европейцев бороться за свои ценности.

Бывший вице-канцлер Германии Йошка Фишер считает, что сепаратизм Каталонии угрожает выстраданному единству всей Европы. Об этом он пишет для издания project-syndicate.org (перевод – liga.net):

- Похоже, что в Европе, наконец-то, завершился многолетний экономический кризис, но континент по-прежнему нестабилен. На каждый повод для оптимизма всегда находится новая причина для беспокойства.

В июне 2016 года минимальным большинством британские избиратели проголосовали за ностальгию по прошлому, по XIX веку, отвергнув любые перспективы, которые мог им открыть век XXI-й. Они решили прыгнуть со скалы во имя "суверенитета". Есть множество данных, свидетельствующих, что Великобританию ожидает жесткое приземление. Циник мог бы указать на то, что смягчать этот удар будет правильно функционирующий "суверенитет".

В Испании правительство автономного региона Каталония сейчас тоже требует суверенитета. Однако нынешнее испанское правительство не преследует, не заключает в тюрьму, не пытает и не казнит народ Каталонии, как это когда-то делал диктаторский режим генералиссимуса Франсиско Франко. Испания является стабильной демократической страной, членом Евросоюза, еврозоны и НАТО. Уже несколько десятилетий страна придерживается принципов верховенства закона в соответствии с демократической конституцией, которая была согласована со всеми партиями и регионами, включая Каталонию.

Каталонское правительство провело 1 октября референдум о независимости, в котором участвовало менее половины (по некоторым оценкам, одна треть) населения региона. По стандартам ЕС и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, данное голосование никогда не будет признано "свободным и честным". Данный референдум не просто был незаконным с точки зрения испанской конституции; отсутствовал реестр избирателей, позволяющий определить, кто имел право в нем участвовать.

"Альтернативный" референдум Каталонии спровоцировал острую реакцию правительства испанского премьер-министра Мариано Рахоя, которое вмешалось с целью закрыть избирательные участи и не дать людям возможности проголосовать. Это был акт политической глупости высшего порядка, потому что фотографии полицейских, колотящих дубинками безоружных каталонских протестующих, обеспечили сторонникам отделения ложную легитимность. Демократия не может победить в подобных конфликтах. В случае Испании такие суровые меры напоминают о гражданской войне 1936-1939 годов, а это до сих пор самая глубокая историческая травма страны.

Если бы Каталония реально стала независимой, ей бы пришлось искать пути движения вперед без Испании или ЕС. Испания, действуя при поддержке многих стран ЕС, которые тревожатся по поводу собственных сепаратистских движений, стала бы блокировать любые попытки Каталонии вступить в ЕС или еврозону. А без членства в европейском общем рынке Каталонию ждет мрачная перспектива быстрого превращения из мощного экономического центра в изолированную и бедную страну.

Однако независимость Каталонии создала бы фундаментальную проблему и для самой Европы. Начать с того, что никто не хочет повторения опыта развала Югославии по очевидным причинам. Но что еще важнее, Евросоюз не может поощрять дезинтеграцию входящих в него стран, потому что эти страны представляют собой тот самый фундамент, на котором он основан.

ЕС - это ассоциация национальных государств, а не регионов. Хотя регионы могут играть важную роль внутри ЕС, они не могут становиться альтернативой государствам-членам союза. Если Каталония создаст прецедент отделения, подтолкнув другие регионы последовать своему примеру, ЕС погрузится в глубокий, экзистенциальный кризис. Более того, можно даже предположить, что само будущее ЕС - не больше, не меньше - стоит сейчас на кону в Каталонии.

Изначальной целью ЕС было преодоление недостатков национальных государств путем интеграции, а не дезинтеграции. Он должен был стать выше системы государств, которая привела к столь катастрофическим последствиям в первой половине XX века.

Взгляните на Северную Ирландию, которая стала идеальным примером того, как интеграция внутри ЕС помогает преодолевать национальные границы, наводить мосты над историческими разногласиями, а также обеспечивать мир и стабильность. Кстати, то же самое можно сказать и о Каталонии, которая в конечном итоге обязана почти всеми своими экономическими успехами вступлению Испании в ЕС в 1986 году.

Было бы исторически абсурдно для государства ЕС вступить в фазу распада и дезинтеграции в XXI веке. Уже один размер прочих глобальных игроков, в частности, Китая, Индии и США, делает крайне необходимым укрепление отношений внутри ЕС и углубление европейской интеграции.

Можно только надеяться, что разум возобладает, прежде всего, в Барселоне, но также и в Мадриде. Демократическая единая Испания слишком важна, чтобы ставить ее под угрозу из-за споров по поводу распределения налоговых доходов между регионами страны. Для обеих сторон нет никакой иной альтернативы, кроме как выйти из окопов, которые они для себя выкопали, начать переговоры и найти взаимоприемлемое решение, соответствующее испанской конституции, демократическим принципам и принципу верховенства закона.

Демократическая единая Испания слишком важна, чтобы ставить ее под угрозу из-за споров по поводу распределения налоговых доходов между регионами страны.

Опыт друзей и союзников Испании может оказаться здесь полезен. Германия, в отличие от Испании, организована как федерация. Однако даже в Германии ничто не является столь же трудным и тяжелым, как бесконечные переговоры о бюджетных трансфертах между федеральным правительством и отдельными землями, то есть, по сути, между более богатыми и менее богатыми регионами. Однако, в конце концов, стороны всегда приходят к соглашению, и оно выполняется, пока не возникнет новый спор: в этот момент переговоры начинаются заново.

Да, конечно, деньги - это важно. Но это не так важно как общеевропейская приверженность свободе, демократии и верховенству закона. Процветание Европы зависит от мира и стабильности, а мир и стабильность в Европе зависит, прежде всего, от готовности европейцев бороться за эти ценности.