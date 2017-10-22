«Эхо Москвы»: В Минске прошел «Марш возмущенных белорусов 2.0» 1 22.10.2017, 15:21

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Фото: nn.by

Акция 21 октября привлекла внимание мировых СМИ.

Российская радиостанция «Эхо Москвы» так сообщило о Марше рассерженных белорусов 2.0:

«В акции, по некоторым данным, приняли участие несколько сотен человек.

Главными лозунгами протестующих были изменение социально-экономической политики и прекращение дедовщины в армии.

Несмотря на то, что акция была несанкционированной, никого из ее участников не задержали: люди во главе с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем около часа шли по центру Минска.

Тем не менее, белорусские СМИ писали о том, что в городе Молодечно были задержаны несколько активистов, поехавших на акцию.

Те же, кто смог приехать, скандировали кричалки против Александра Лукашенко и за освобождение политзаключенных. По словам Статкевича, «власть боится, что люди будут выходить на улицы». Оппозиционер считает, что белорусам необходимо преодолевать свой страх.

Оппозиция назначила свою следующую акцию на конец марта 2018 года».