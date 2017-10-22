Экс-глава МИД РФ Козырев – Путину: Скажи, кто твой друг, и я скажу, есть ли у тебя голова 19 22.10.2017, 15:25

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Андрей Козырев

Первый министр иностранных дел постсоветской России ответил на выпад хозяина Кремля.

Первый министр иностранных дел постсоветской России Андрей Козырев специально для The Insider прокомментировал слова президента Владимира Путина, заявившего на заседании клуба «Валдай», что у экс-министра «нет головы, а только черепная коробка». Так Путин отреагировал на рассказ о том, что Козырев в разговоре с экс-президентом США Ричардом Никсоном отрицал существование национальных интересов России.

«Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И есть ли у тебя голова. Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ», — сказал Козырев The Insider.

На заседании клуба «Валдай» профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон рассказал о встрече Андрея Козырева с Никсоном в начале 90-х годов. На встрече Козырев якобы сказал, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». «Никсон только покачал головой», — рассказал Мюллерсон.

«Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет», — ответил Путин.

Андрей Козырев был министром иностранных дел России с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года.