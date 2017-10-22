Слонимчанка: Я часто зимние вещи покупаю летом, и наоборот 4 22.10.2017, 15:59

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Слонимчанка рассказала, как можно обновить гардероб, не потратив ни копейки.

Так отметила в разговоре читательница gs.by Елена Наливайко. Она следит за проектом «Экономим вместе» и решила поделиться своими советами. Первым делом читательница рассказала, что на обуви, особенно ежедневной, экономить никак нельзя. Поэтому обувь она старается покупать кожаную.

— Сейчас в наших магазинах часто можно встретить акции и распродажи, особенно если на них не сезон. В одном из обувных магазинов в Слониме часто бывает акция — 30-40%-я скидка на кожаную обувь. Так, летом я купила себе осенние и зимние сапоги по хорошей цене, правда, из прошлой коллекции, но очень красивые и удобные. А зимой прикупила отличные туфли по доступной цене и очень довольна. Не зря же говорят: готовь колёса зимой, а сани летом. Уже эту поговорку можно применять и к одежде, и обуви, — смеясь, подметила собеседница.

Также слонимчанка поведала историю о том, как несколько раз делала заказы через интернет-магазины, но все попытки оказались неудачными.

— Сэкономить не получилась. Обувь пришла на размер меньше, да и вид её не внушал доверия, поэтому не удалось никому продать. Пришлось отвезти на деревню к бабушке. И заказала как-то недорогое платье — на картинке его демонстрировала девушка, и оно очень красиво смотрелось. Мне пришло, я померила — совсем другой вид. В свет его точно не наденешь. Вот вам и экономия...

Распродажи на старую коллекцию одежды и обуви можно встретить на рынке

— На слонимский рынок хожу нечасто, но мне кажется, там некоторые вещи стоят дороже, чем в магазинах. В прошлые выходные искала себе зимнюю куртку — средняя цена около 100 рублей, ну и выше, конечно. Одну примерила за 110 рублей, потом решила по магазинам пройтись. В одном из частных магазинчиков нашла похожую и ничем не хуже той за 52 рубля. Сэкономила. Не хочу утверждать, что цены на рынке выше, но если походить по частным магазинам,

можно найти дешевле и джинсы, и куртки, и обувь, а качеством эти товары не отличаются. Может, ипэшники с рынка налог больше платят, поэтому и цены выше, — поделилась своим мнением ещё одна слонимчанка, Наталья.

Женщина ещё добавила, что и на рынке можно встретить распродажу, хоть и не часто, на старую коллекцию. Она сделала выводы, что на рынке часто вещи уценивают, потому что остался один размер или нет выбора по цвету.

Немного о секонд-хендах, или О том, как можно обновить гардероб, не потратив ни копейки

Ещё одна собеседница, Регина, отметила, что чаще всего она одевается в секонд-хендах.

— Конечно, для того чтобы приобрести вещь в секонд-хенде, нужно время, так как там очень много разнообразных вещей, одежда не вывешена так, как на рынке, и размер не всегда подходит. Но это стоит того. В магазинах такого рода можно найти как бывшие в употреблении вещи, так и новые, а также обувь хорошего качества по доступной цене.

У меня полгардероба качественных и недорогих вещей именно из таких магазинов. А бывает, для обновления гардероба я покупаю всего лишь новый шарф, платок или аксессуар — и вот у тебя уже новый образ, а для женщины это очень важно, — отметила Регина.

По мнению слонимчанки, чем престижнее магазин, тем выше цена товара. А ещё собеседница рассказала, что периодически с подругами они встречаются и устраивают свой бесплатный секонд-хенд.

— Мы встречаемся с подругами у кого-нибудь дома и приносим одежду, которая нам уже не нравится, и делимся ею. Благо у нас размеры практически одинаковы и работаем мы в разных сферах, поэтому наши коллеги и знакомые редко могут увидеть одну и ту же вещь на мне или моих подругах. И это ведь поднимает настроение — новая одежда и образ, на которые не потратил ни копейки, — с улыбкой поделилась своими советами Регина.