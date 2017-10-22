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Белорусы завоевали четыре награды в многоборье на ЧЕ по спортивной акробатике

  • 22.10.2017, 16:20
Фото: naviny.by

Чемпионат Европы по спортивной акробатике принимает польский Жешув.

Белорусские атлеты завоевали четыре награды в многоборье на чемпионате Европы по спортивной акробатике в польском Жешуве, сообщили БелТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

В соревнованиях смешанных пар вне конкуренции были россияне Марина Чернова и Георгий Патарая, которые победили в многоборье с результатом 92,240. Серебряные награды в упорной борьбе завоевали белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник (86,370), которые смогли опередить британскую пару Льюис Уокер / Кэтрин Уильямс (85,110).

На третью ступень пьедестала почета поднялся мужской дуэт Алексея Зайца и Артема Ященко. В Жешуве гомельчане столкнулись с необъективным судейством в балансовом упражнении. Награда досталась белорусам только после апелляции на низкие оценки. В итоге белорусы вытеснили из тройки призеров титулованных немцев Себастьяна Тима и Михаила Крафта и завоевали бронзовые награды (84.290). Чемпионами Европы стали россияне Игорь Мишев и Николай Супрунов (86.450), а бельгийцы Килиан Гоффо и Робин Кассе заняли второе место (85.550).

В соревнованиях женских групп подтвердили высокий класс Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина. У белорусок бронзовая награда (83.790). Победили здесь россиянки (87.560), на втором месте представительницы Великобритании (86.000).

В многоборье мужских групп у юниоров третье место заняли Никита Борисенко, Владислав Лишов, Артем Бухвалов и Роман Макаренко.

Всего же на соревнованиях в Польше белорусы поднимались на пьедестал уже 10 раз в разных возрастных группах.

Чемпионат Европы по спортивной акробатике завершится 22 октября.


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