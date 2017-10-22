Гнев Елбасы: Почему Назарбаев начал блокаду Кыргызстана 1 Георгий Эрман, liga.net

22.10.2017, 16:30

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Ссора между Назарбаевым и Атамбаевым привела к блокаде Кыргызстана и показала гнилой характер Евразийского союза.

Совершенно обделенные у нас вниманием президентские выборы в Кыргызстане, прошедшие 15 октября, дают повод еще раз порадоваться, что в свое время Украина не оказалась в таком клубе диктаторов, как Евразийский союз.

Кыргызстан в этом объединении немного белая ворона, так как в стране хоть и не без использования админресурса и нарушений, но все же проходят конкурентные выборы, о чем жители соседних стран могут только мечтать. Кыргызские президенты конечно тоже любят власть и деньги, поэтому страна дважды пережила то ли революции, то ли обычные перевороты: в 2005 году демонстранты в ходе так называемой Тюльпановой революции свергли Аскара Акаева, который нашел себе теплое местечко в Москве, а в 2010 году и его преемника Курманбека Бакиева, который предпочел отсиживаться за пазухой у Лукашенко. Во втором случае около 100 демонстрантов, участвовавших в событиях, были убиты.

И вот впервые в истории в этом году должна пройти мирная передача власти от избранного к избранному президенту: нынешний президент Алмазбек Атамбаев, находящийся у власти с 2011 года, сдержал обещание и не баллотировался на второй срок. Действовал он при этом не без умысла: поставил в гонке на одного из своих бывших премьеров, Сооронбая Жээнбекова, который победил с 55% голосов избирателей. План действующего президента состоит в том, чтобы самому после истечения полномочий пересесть в кресло премьера, полномочия которого были существенно расширены в ходе референдума 2016 года и править страной на двоих с Жээнбековым, которому вменяют дефицит харизмы и самостоятельности. В принципе в такой реализации плана "Путин-Медведев" нет ничего неожиданного, но этот успешный замысел Атамбаева вызвал гнев соседнего Казахстана.

Кыргызский "Трамп" и фаворит казахского президента Назарбаева Омурбек Бабанов

Фото: ЕРА

Нурсултан Назарбаев, казахский Елбасы - "отец нации" - незадолго до выборов, в сентябре, принял у себя соперника Жээнбекова - также экс-премьера Омурбека Бабанова. Состояние последнего оценивается в 1,5 млрд долларов, он заработал на торговле нефтепродуктами в Казахстане и Кыргызстане, и некоторые СМИ за харизму и путь в политику даже назвали его кыргызским Трампом.

"Тебя я знаю давно. Занимался бизнесом, получил опыт. Возглавлял правительство. Если кыргызский народ поддержит такого человека, как ты, тогда Казахстан будет поддерживать его в любое время", - заявил менторским тоном Назарбаев Бабанову на встрече.

Нота протеста кыргызского МИД не заставила себя долго ждать. "Кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики", - говорилось в документе. В МИД Казахстана ответили, что протест Кыргызстана идет "вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами".

Затем настала очередь Атамбаева вступить в дискуссию. "Я понимаю, почему нам хочет навязать именно таких руководителей казахская власть. Они любят Бакиева (экс-президента Кыргызстана, который покинул страну после восстания 2010 года, - ред.). И я неоднократно слышал от самых высших людей в Казахстане, что Бакиев правильно расстреливал людей (речь идет о погибших в 2010 году демонстрантах против Бакиева, - ред.). Правильно Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в пять раз больше ВВП всего Кыргызстана. А почему тогда пенсии выше в 1,5 раза только, а не десять раз, а тарифы в пять раз выше. Почему? Потому что разворовывают богатства Казахстана", - заявил кыргызский президент 7 октября.

Президент Кыргызстана видимо задел коллегу из Казахстана за живое. Премьер Казахстана назвал заявление Атамбаева провокационным. 10 октября власти Казахстана ввели усиленную многочасовую проверку граждан Кыргызстана на пунктах пропуска, ссылаясь на некие угрозы безопасности. Грузовики с молочной продукцией, фруктами и овощами, которые экспортирует Кыргызстан соседу, застряли на границе. Государственные СМИ Казахстана наполнились статьями о якобы зараженных кыргызских овощах и фруктах.

Новоизбранный президент Кыргызстана Жээнбеков близок к Атамбаеву

Фото: ЕРА

Атамбаев ответил на блокаду усилением риторики против Назарабаева. "Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается 3-х дневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных шестерок. Когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить о том, что ветер может перемениться, и загорится твой собственный дом", - заявил он. Ситуацию на границе кыргызский президент в выступлении перед военнослужащими назвал "беспределом", и обвинил Казахстан в нарушении всех норм Евразийского союза.

Позже кыргызские власти обратились с жалобой на действия Казахстана в ВТО и органы Евразийского союза. При этом Атамбаев в своих заявлениях всячески пытается угодить России, намекая, что против него ведут борьбу связанные с Западом казахские олигархи, и напоминая о своих заслугах в закрытии на территории страны авиабазы Манас, которую использовали американские военные в 2001-2014 годах, и вступлении Кыргызстана в Евразийский союз в 2015 году.

"Окружение президента Казахстана - это олигархи, казахские миллиардеры, которые думают не о Казахстане, и не о Назарбаеве, а о своем будущем. Наверно я был не прав, когда говорил эмоциально о президенте Казахстане. Но задача олигархической власти Казахстана - совсем другая…видимо не зря, последнее решение о переходе с кириллицы на латиницу - это отрезание от России, и прошли совместные учения морпехов США и казахских военных на границе с Россией. В последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал Евразийского союза", - заявил Атамбаев на встрече со студентами 18 октября.

Пока Назарабаев и Атамбаев выясняют отношения, страдают обычные люди: кыргызские крестьяне несут убытки, а в южноказахских регионах растут цены на продукты. Казахстан может создать проблемы для кыргызского сельского хозяйства, а также для обеспечения страны нефтепродуктами, углем и зерновыми, хотя эти проблемы не будут для кыргызской экономики критическими. Северный сосед занимал вторую позицию в экспорте Кыргызстана и третью - в импорте страны в 2016 году. Куда больше экономика страны зависит от поставок золота в Швейцарию, на которое приходится почти половина валютной выручки от экспорта.

Действия, которые администрация Назарбаева применяет к своему соседу и партнеру по Евразийскому союзу напоминают действия России в отношении Украины, которые предшествовали войне. Та же экономическая блокада, риторика о братских отношениях и покровительство выгодным политическим лидерам.

Атамбаев фактически кинул вызов старейшему из властелинов Центральной Азии, а Назарбаев показал всю накопившуюся спесь за годы абсолютной власти в одной из богатейших постсоветских стран. В Евразийском союзе конфликт двух стран решать не спешат. Впрочем, что еще ожидать от объединения, полноправным членом которого Кыргызстан сделал как раз президент Атамбаев. Ситуация в отношениях Кыргызстана и Казахстана еще раз показывает, что Евразийский союз был построен на основе принципа диктата сильного государства над слабым, а не на ценностях равноправия и диалога. От конфликта Казахстана с Кыргызстаном в конечном счете выиграет Кремль, который постарается максимально использовать его для упрочения влияния на оба государства.

Георгий Эрман, liga.net