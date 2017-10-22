Как старые вещи помогают объединить белорусов 1 22.10.2017, 16:43

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История двух отважных девушек, которые открыли благотворительный магазин.

Второе дыхание «KaliLaska»: около трёх тонн вещей в один приёмочный день собирают волонтёры благотворительного проекта, пишет zautra.by.

Проект «KaliLaska» работает в Минске уже четыре года. У него сложная судьба: потеряв собственный магазин три года назад, проект был на грани закрытия, но сумел выжить и без постоянной точки продаж. И всё это благодаря двум отважным девушкам и команде преданных волонтёров.

И вот «KaliLaska» вновь открывает двери нового благотворительного магазина – пока единственного в Беларуси. Здесь продают особенно ценные и раритетные вещи из тех тонн одежды, обуви, аксессуаров, книг, которые горожане отдают проекту как ненужные. Основная же часть вещей отправляется напрямую тем, кто в них нуждается, – в интернаты, детские дома и другие социальные учреждения.

Руководительница проекта «KaliLaska» Наталья Горячая рассказала, с чего всё начиналось и почему она не может не заниматься тем, чем занимается.

Идею благотворительного магазина «подсмотрела» за границей и привезла в Беларусь основательница проекта «KaliLaska» Алеся Пчёлка.

Схема работы была такой: небольшая часть уникальных вещей продавалась, чтобы проект жил, а всё остальное – 95 процентов – раздавалось. Она такой и останется. Деньги, полученные от продажи вещей, позволят покрыть расходы благотворительной части проекта – оплачивать телефоны, хостинг сайта, аренду, покупку мешков для фасовки вещей, организацию транспорта.

За всё время работы проекта волонтёры приняли и передали нуждающимся более 100 тонн вещей. А в целом сегодня «KaliLaska» собирает от населения около трёх тонн вещей в один приёмочный день.

Предпосылок для открытия благотворительного магазина в нынешних условиях не было никаких.

– Открытие магазина далось нам непросто: на это ушло полтора года, бессчётное количество консультаций с юристами, самостоятельное изучение законодательства. Не говоря уже о том, что мы осмотрели десятки минских помещений, подвалов и складов, надеялись, разочаровывались и снова начинали поиски. Разрешить эту ситуацию мне помогла любовь к сложным задачам, – считает Наталья Горячая.

Основным препятствием для открытия благотворительного магазина была цена на аренду. В Беларуси пока не существует законодательства о социальном предпринимательстве, поэтому ни на какие льготы рассчитывать не приходилось.

— Договориться удалось только с заводом «Горизонт», который предоставил в аренду одно из своих бывших помещений. Место непривычное для магазина, зато находится в модном культурном центре «Корпус», — рассказывает руководительница проекта.

Ещё школьницей Наталья находила благотворительные организации и помогала им сортировать вещи для гуманитарной помощи – по сути, занималась тем же, что и сейчас.

– Мне легко общаться с вещами. По одной расцветке ткани я могу запомнить вещь, её фактуру, фасон. Например, я часто узнаю одежду из «KaliLaska» на прохожих на улице. Думаю, что именно эта предрасположенность не даёт мне уставать от вещей и работы. Конечно, проект утомляет меня физически, но не истощает морально, – делится Наталья.

Среди прочего, проект имеет не только социальную, но и экологическую значимость. По этой причине в трудные времена проект поддержал Центр экологических решений. Благодаря этой организации «KaliLaska» получила второй шанс и не закрылась ещё три года назад. Руководительница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова рассказывает, что проект решает очень важную проблему сверхпотребления, которая дошла и до Беларуси в последние годы.

По данным национального социологического исследования, 55 процентов населения Беларуси хранят дома вещи, которые надевали всего несколько раз.

– Проект позволяет сохранять огромное количество ресурсов. Сегодня это не только производство ткани и пошив, но и километры пути, которые проделывает каждая вещь, прежде чем оказаться на прилавке в Беларуси. Не говоря уже о труде социально уязвимого населения развивающихся стран, который не всегда оплачивается по достоинству, – комментирует Дарья Чумакова.

Социальная значимость проекта не ограничивается благотворительностью и защитой окружающей среды. «KaliLaska» позволяет налаживать связи между людьми и, по сути, развивает гражданское общество в Беларуси. По результатам национального опроса, большинство белорусов чувствуют какую-либо связь только со своей семьёй и близкими, в то время как 90 процентов пользователей «KaliLaska» отметили, что именно объединение общих усилий сообщества позволяет им решать важные проблемы.

Долгожданное открытие магазина дало проекту второе дыхание. Но сегодня проект собирает средства на краудфандинговой платформе для того, чтобы отдать все долги за ремонт помещения для магазина. Настоящим подарком на второй день рождения проекта станет взнос в общую копилку каждого и каждой из нас.

Магазин «KaliLaska» работает с 12.00 до 20.00 часов все дни, кроме понедельника, в культурном центре «Корпус» (Минск, пр. Машерова, 9 / корпус 8, 2 этаж). Праздничное открытие магазина проходит целую неделю – с 21 по 28 октября 2017 года. Запланированы акции и скидки, сюрпризы и подарки, все гости смогут получить постоянную скидочную карту именно в первую неделю открытия.