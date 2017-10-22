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Илон Маск построит город-миллионник на Марсе

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  • 22.10.2017, 17:04
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Основатель компании Space X поделился амбициозными планами.

Основатель компании Space X Илон Маск высказался о том, что властелином мира станет тот, кто займет лидирующую позицию в сфере создания искусственного интеллекта. Бизнесмен пообещал, что непременно построит целый город на планете Марс, пишет vladtime.ru.

Город с миллионным населением на Марсе звучит как научная фантастика. Однако это реальный план, который Илон Маск постарается воплотить в жизнь. Илон Маск впервые показал в полный рост космический скафандр, разрабатываемый его компанией Space X . Костюм был спроектирован для коммерческой программы NASA по доставке грузов. Именно в таком облачении компания Маска собирается посылать космонавтов в первые полеты.

Нужно обозначить, этот костюм не предназначается для выхода в открытый космос, только для нахождения внутри капсулы Grew Dragon и перехода на другой космический транспорт во время стыковок. Сообщается, что долететь до Марса можно будет всего за 30 дней.


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