Forbes: Белорусы протестовали в Минске против политики властей 22.10.2017, 17:09

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Белорусы выступили против декрета о «тунеядцах» и произвола в армии.

Оппозиция провела в субботу в центре Минска акцию протеста против политики властей Марш рассерженных белорусов 2.0, пишет forbes.kz. Организаторы из Белорусского Национального Конгресса (БНК) призвали граждан собраться на Октябрьской площади, чтобы выразить недовольство ростом цен, добиться окончательной отмены декрета "О тунеядцах" и выступить против произвола в армии.

Белорусы держали в руках растяжки с лозунгами "Хватит грабить народ!", "Свободу политическим заключенным!" и скандируют "Да здравствует Беларусь!".

"Мы требуем, чтобы решение проблем государства не осуществлялось только за счет обворовывания народа", - сказал лидер БНК Николай Статкевич. Он также отметил, что одной из целей акции является протест против неуставных отношений в армии. "То, что теперь там происходит, это дискредитация государства", - считает политик. По его призыву участники демонстрации начали шествие в сторону площади Независимости.

Первый Марш рассерженных белорусов прошел 17 февраля и положил начало прокатившейся по стране серии акций протеста против декрета "О тунеядцах", принятого более года назад и обязывающего граждан Беларуси, а также постоянно проживающих в республике иностранцев и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200.