На сцену выпускают клоунов 15 22.10.2017, 17:15

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Ксения Собчак

Выдвижение кандидатом в президенты РФ Собчак нужно для отвлечения избирателей от реальных проблем России.

Выдвижение кандидатом в президенты РФ журналистки Ксении Собчак нужно для отвлечения избирателей от реальных проблем России, считает бывший вице-премьер РФ Альфред Кох.

Об этом он написал в Facebook.

“Когда в цирке случается какая-то накладка: то ли акробат сорвется с высоты, то ли лев дрессировщика покусает, то (пока униформисты уносят на носилках искалеченного акробата или засыпают опилками кровь на арене) для отвлечения вниманию выпускают клоунов.

Клоуны начинают лихорадочно орать: "А вот и я! Здравствуй Бим! Здравствуй Бом!", стрелять из глаз фонтанами слез, смешно падать, дурными голосами говорить глупости и т.д.

Их яркие костюмы и наивный идиотизм шуток отвлекают зрителей от реальной трагедии, развернувшейся на сцене: порванные мышцы старого дрессировщика, которые уже не срастутся как надо, льва нужно устыплять - уже третий раз он нападает на человека, акробат всю жизнь будет прикован к коляске...

Но зрители ничего этого не узнают и уйдя из цирка будут помнить только веселых клоунов, которые так потешно обливались водой и мазали друг другу лицо кремом от бутафорского торта...

Когда страна ведет одновременно две несправедливые войны, когда она захватила чужую территорию, когда экономика в заднице, банковский сектор разваливается, когда наступил коллапс образования, науки и здравоохранения, когда коррупция пронизала все поры государства, а проавоохранительная система стала мафией, когда в стране нет вообще правосудия, а клерикалы затыкают рот тем, кто говорит, что Земля круглая, то на сцену выпускают клоунов...

И клоуны честно отрабатывают свой номер. "А я не знаю сколько денег надо на избирательную компанию...", "а у меня нет никакой экономической программы..." говорит рыжий клоун Ксюша. И зал покатывается от смеха: "Вот ведь дура-то какая! Куда лезешь - морда противная!" А-ха-ха! У-ху-ху! До чего смешно! Уж повеселила, так повеселила… И становится легче”, – подытожил Кох.