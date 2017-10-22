По каким причинам белорусы избавляются от своих автомобилей 11 22.10.2017, 17:40

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Как бы ни был любим «железный конь», по прошествии какого-то времени владельцы все же вынуждены с ним расстаться.

Редкий автомобиль остается с хозяином на всю жизнь. Как бы ни был любим "железный конь", по прошествии какого-то времени владельцы все же вынуждены с ним расстаться. Abw.by выяснил, по каким причинам белорусы расстаются со своими авто.

"Переварен и перекрашен" - лаконично описывает продавец Mercedes W124 1992 г.в., оцененный в $2800. Заявленный пробег авто – 377 тыс. км, а под капотом расположился 2,7-литровый дизель в пару к котором идет АКП.

По утверждению продавца, причина продажи авто кроется в переезде в другую страну на ПМЖ.

Можно порадоваться и за продавца Mazda 6 2014 г.в.: автомобиль продается в связи с желанием приобрести новый KIA Sportage. Продажа Mazda 6 – недостижимый для многих белорусов цикл владения авто, когда после окончания гарантии приходит время пересаживаться на новую машину. "Я единственный хозяин. Покупал на "Атлант-М" в Минске новой. 26 июня закончилась гарантия. Вся история вплоть до сегодняшнего дня в сервисной книге. С гарантии сошла по истечению срока 3 г. а не пробега. Пробег на данный момент 78 тыс. Не красили ни одного элемента. Все 3 года авто на каске. Очень хорошее состояние".

За 3-летнюю Mazda с МКП и 2-литровым двигателем продавец хочет выручить $17.350. Торг возможен, но "только по месту".

"Хорошая машина за хорошие деньги" - именно так презентует продавец Suzuki Ignis 2004 г.в. По его словам, автомобиль пригнан из Германии в 2010-м году и с тех пор находится в одних руках. "В июне 2017 был вылизан мотор, новые диски-колодки, комплект лето (на литье) + зима новая, правый рычаг, шрус, аккум новые. пару нюансов мелких по кузову. Торг уместен!".

Продажу автомобиля автор объявления поясняет желанием сменить его на что-то новое – "авто в семье 7 лет". Дизельный Suzuki оценен в $3300.

Изучает спрос продавец Skoda Octavia 2013 г.в. с МКП и 1,8-литровым двигателем. "Реальная продажа" будет возможна лишь в ноябре, а ее причиной послужит покупка нового внедорожника.

"Не была в ДТП, на кузове родная краска.Ни одной неоригинальной запчасти. Подвеска: целиком RS, задний стабилизатор Golf R, сайлентблоки Audi S3, стойки, пружины, стабилизаторы моложе автомобиля на 40тыс.км. Выхлоп от турбины - оригинальный RS до последнего винтика со всеми защитами и креплениями, заводской, тихий. Интеркулер усиленный, оригинальный Golf R. Бампер передний RS (оригинальный продан и установлен на автомобиль в Минске). Руль RS. Приборная панель RS. Салон кожа-алькантара (состояние новой)". Стоимость Skoda - $17.500.

А вот владелец Opel Astra продает автомобиль по куда менее радостной причине: у него забрали "права".

"Состояние нового автомобиля. Цвет белый перламутр, 3 года в одних руках. Максимальная комплектация. По тех.паспорту 2012 год. Ремень грм, масло, фильтр, антифриз, термостат, помпа и др.расходники вовремя менялись". Astra с 1,6-литровым бензиновым двигателем и МКП оценена в $7990.

"Когда стоит выбор – жилье или машина – приходится выбирать жилье!" – сообщает продавец Mazda 626 2000 г.в. Как раз эту тему мы поднимали совсем недавно – мнения в противостоянии "дом или машина" прямо противоположны.

Что касается Mazda, то продавец уверяет, что "по технической части все хорошо, а вот кузов нужно привести в порядок". Mazda оценена в $2700, возможен небольшой торг.

Еще одна Mazda, но уже Xedos 1994 г.в., оценена в $1970. "Авто в отличном состоянии . Подвеска целая . Электроника вся работает . Двигатель очень резвый . Хорошая акустика . Аккуратный салон . Не прокуренный, так как езжу с ребенком . В одних руках 2 года . Из нюансов есть пару жучков". Продажу авто автор объясняет необходимостью в машине побольше.

Часто при покупке нового авто смотрят в сторону повышения мощности. Но только не продавец Volkswagen Jetta 2001 г.в. с 1,8-литровым турбированным двигателем. Причина продажи в его случае – "стал нужен менее мощный автомобиль для семьи".

"Машина в хорошем состоянии, много что сделано, поменяны все расходники, масла двс, коробки, все фильтра + бензо, свечи иридиевые новые, новый датчик дмрв, бензонасос, грм и ремень, два лямбды новые, катализатор не вырезан. Ходовая новая практически вся! В конце сентября пройден Техосмотр. Новые внутренние и новые внешние шрусы ВСЕ 4, новые подшипники со ступицами, сайлентблоки рычагов, и т.д. Двигатель и турбина перебраны весной, машина тянет отлично!" Jetta оценена в $4200.

А вот желание сменить авто у владельца Mercedes W202 прямо противоположно предыдущему: автор объявления желает приобрести "5-литровый аппарат", поскольку "1,8 слабоват".

"Год выпуска древний, днище варено и обработанно, есть пару мелких жуков. Диски ровные не биты не варены. Установлен газ 4-го поколения , баллон на 70 литров в багажнике , закреплён не шипит и не воняет, 10 литров на 100 употребляет ! Подвеска живая ямы пролетает, под капотом все сухо, если только по лужам не ездить, а то будет мокро ! В дополнение отдам анти угон - это цепь с кованным замком, крепите её к ближайшему дереву или столбу и никто её не угонит!"

Стоимость W202 1998 г.в. - $2300, а из необходимых работ владелец отмечает необходимость "выровнять капот и поменять тросик". "Но это не принципиально, я езжу так!"

"1.4 MPI, 5 ступ. МКПП. Из Греции. С 2012 г. один хозяин в РБ. Техническое состояние отличное. Обслуживалась вовремя" - коротко о главном рассказывает продавец Seat Leon. При этом он отмечает, что за все время эксплуатации авто ни разу не подводил. Но расстаться с ним все же придется – по причине необходимости в полноприводном авто. Seat Leon 2008 г.в. оценен в $6500.

Именно от полноприводной Audi A6 избавляется ее продавец. "Машина в родной краске. Все стекла родные. Пригнана из Германии, подтверждающие документы есть. По машине: заменен комплект грм вместе с помпой, заменено масло в коробке-5мкпп (механика), жидкость гидроусилителя, тормозная жидкости. Масло в ДВС Zic 5w30 (каждые 9 тыс). Тормозные диски замена год назад. Из приятного для вас-заменено сцепление по ошибке сервиса (старое было нормальное). Подвеска заменена год назад".

Любовь к марке и полному приводу сделала свое дело: "причина продажи - в гараже стоит уже новая Audi Quattro!". Audi A6 2002 г.в. с 2,4-литровым двигателем и МКП оценена в $7250.

А по какой причине вы расстались со своим последним автомобилем?