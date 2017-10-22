Необычные понятия красоты у разных народов мира

Необычные понятия красоты у разных народов мира5
- 22.10.2017, 18:19
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Помимо каких-то общепринятых стандартов и идеалов у разных народов мира существуют свои понятия о красоте.
Порой они могут быть совершенно непонятными другим, но они есть и от этого никуда не деться. Zefirka.net предлагает ознакомиться с самыми странными представлениями о красоте.
1. Африканский народ фульбе (фула) — высокий лоб
2. Япония — кривые зубы
3. Западная Африка, Новая Гвинея — скарификация
4. Южная Корея — лица в форме сердечек
5. Мавритания — лишний вес
6. Иран — ринопластика
7. Китай, Таиланд — бледная кожа
8. Мьянма, народ дадаунг — длинные шеи
9. Африканская этническая группа мурси и народ сури — растянутые губы
10. Африканские кочевники химба — красная кожа
11. Таджикистан — сросшиеся брови