Необычные понятия красоты у разных народов мира 5 22.10.2017, 18:19

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Помимо каких-то общепринятых стандартов и идеалов у разных народов мира существуют свои понятия о красоте.

Порой они могут быть совершенно непонятными другим, но они есть и от этого никуда не деться. Zefirka.net предлагает ознакомиться с самыми странными представлениями о красоте.

1. Африканский народ фульбе (фула) — высокий лоб

2. Япония — кривые зубы

3. Западная Африка, Новая Гвинея — скарификация

4. Южная Корея — лица в форме сердечек

5. Мавритания — лишний вес

6. Иран — ринопластика

7. Китай, Таиланд — бледная кожа

8. Мьянма, народ дадаунг — длинные шеи

9. Африканская этническая группа мурси и народ сури — растянутые губы

10. Африканские кочевники химба — красная кожа

11. Таджикистан — сросшиеся брови