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«Голос Америки»: Белорусы намерены добиваться полной отмены «тунеядского» сбора

  • 22.10.2017, 18:30
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Фото: svaboda.org

Белорусы потребовали отменить декрет №3, а также выступили против насилия в армии.

В Минске прошла акция Марш рассерженных белорусов 2.0.

Инициатором акции стал оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Протестное выступление не согласовано с властями. Но Статкевич заранее предупредил о проведении марша, передает «Голос Америки».

Среди требований собравшихся – отмена так называемого «декрета о тунеядцах», повышение зарплат и пенсий, борьба с дедовщиной и насилием в армии. На первый Марш рассерженных в Минске в феврале этого года вышли около трех тысяч человек. Митингующие шли по тротуарам, не выходя на проезжую часть.

Белорусские средства массовой информации сообщают о задержаниях региональных активистов, которые собирались присоединиться к акции протеста в Минске.

Из-за «налога на тунеядство» в Беларуси в феврале и марте прошли массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 170 евро в год. После митингов в Минске и регионах правитель страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.


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