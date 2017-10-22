Журналиста Али Феруза наградили орденом мужества имени Сахарова 22.10.2017, 19:13

Али Феруз

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Орден мужества имени Сахарова, присужденный журналисту «Новой газеты», вручается впервые.

Журналист "Новой газеты" Али Феруз (настоящее имя - Худоберди Нурматов), находящийся в специальном учреждении временного содержания иностранцев (СУВСИГ), удостоен впервые вручаемого ордена мужества имени Сахарова. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщила "Новая газета" со ссылкой на учредителей награды.

"Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом… но он не сдался", - пояснили организаторы в Facebook. "Самое большое мужество - оставаться самим собой, несмотря ни на что, и Али Ферузу это удается", - отметили они.

В этом году на премию имени Сахарова "За журналистику как поступок" были номинированы, в частности, редактор информационной службы радио "Свобода" Светлана Павлова, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь.

Награда присуждается с 2001 года, ее учредителем стал родившийся в Киеве и получивший гражданство США правозащитник Петр (Питер) Винс. Одно время ее курировал Фонд защиты гласности, однако в связи с кардинальным обновлением регламента впоследствии фонд отказался от этой роли. В этом году председателем жюри премии был Гарри Каспаров.

Иск Али Феруза рассматривает ЕСПЧ

Находящийся в СУВСИГ репортер "Новой газеты" обвиняется в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (часть 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В начале августа Басманный суд Москвы вынес вердикт о депортации журналиста. Исполнение приговора позднее было приостановлено по требованию Европейского суда по правам человека. В настоящий момент иск Феруза находится на рассмотрении ЕСПЧ.