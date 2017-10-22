Найдены фрагменты Фары Витовта? 1 22.10.2017, 19:38

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В центре Гродно строители наткнулись на фрагменты старой постройки.

Несколько больших фрагментов из песчаника были найдены строителями во время рытья траншеи в сквере, где когда-то находилась Фара Витовта. Найденные части могут принадлежать уничтоженному храму, так как подобные фрагменты археологи находили рядом этим летом, пишет hrodna.life.

Находки, которые могут датироваться даже 16 веком, будут исследовать археологи. Строительная бригада копала по новому следу, поэтому не исключено, что там можно найти еще что-нибудь.

Фара Витовта – каменный храм, возведенный во второй половине XVI века на месте прежнего храма конца XIV в. Он успел быть как католическим, так и православным. В 1961 году по распоряжению местных властей был взорван.