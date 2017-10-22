Как сложилась судьба раритетного авто Якуба Коласа 22.10.2017, 19:57

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Стали известны сенсационные факты об автомобиле «Победа» легендарного белорусского писателя.

«Белсату» стали известны сенсационные факты о том, что автомобиль «Победа» легендарного белорусского литератора Якуба Коласа гниет в гараже в спальном районе Минска. В то же время вместо оригинального экспоната музей имени классика закупил пластиковые модельки из Китая.

В студии программы внуки Якуба Коласа, которые рассказывают, как их недавно выгнали из хозяйственных построек, которые для них же строил знаменитый дедушка. В то же время директор музея имени Якуба Коласа скандально высказывается, что родственники хотят нажиться на имени легендарного пращура.

Еще один пример удивительного отношения клерков к наследию легендарных белорусов: фейковые вещи в доме-музее Василя Быкова.

Собственно дом – это новостройка. В то же время музейщики отказались принимать в фонды оригинальное кресло, которое на самом деле стояло в доме Быковых много лет.

В студии присутствует Валентина Бородулина, певец Юзари, литератор Владимир Орлов, биограф классиков белорусского литературы Сергей Шапран. Эксперты раскладывают по полочкам то, как музейщикам исправить сделанные ошибки и не допустить новых.