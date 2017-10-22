Бобруйские активисты требуют внести в генплан восстановление костела 2 22.10.2017, 20:29

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В течение весны активисты собрали подписи в поддержку возвращения костелу исторического вида.

В Бобруйске активисты общественной инициативы «Вернем бобруйскому костелу исторический вид» отнесли в отдел архитектуры горисполкома официальное предложение: полностью восстановить исторический вид костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, отстроив уничтоженную в 60-ых годах прошлого века башню, пишет babruysk.by.

«Мы, жители Бобруйска и прихожане прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, предлагаем включить в генеральный план застройки Бобруйска восстановление и возвращение исторического вида единственному бобруйскому неоготическому костелу, что находится по адресу ул.Октябрьская, 121, а также консервацию старейшего здания Бобруйска – бывшего иезуитского костела, что находится на территории Бобруйской крепости и имеет статус историко-культурной ценности 2 категории», – говорится в обращении.

Активисты напоминают, что не первый год ведутся переговоры с властями о сносе пристройки к костелу и полном возвращении святыни прихожанам.

«Здание костела – единственный неоготический памятник в Бобруйске. Но он спрятан за пристройкой ОАО «Бабруйскбудкомплекс». Возвращение первоначального вида храма принесло бы городу значительную пользу. Восстановленный храм стал бы настоящим украшением архитектурного ансамбля города».

В течение весны активисты собрали подписи в поддержку возвращения костелу исторического вида.

Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был построен в 1906 году. В 1968 году фасад храма был застроен пятиэтажкой, в которой расположилась администрация Бобруйского строительного комбината (с 2012 года – ОАО «Бабруйскстройкомплекс»).

Не так давно «Бабруйскстройкомплекс» был признан банкротом.

Предприятие будет ликвидировано к сентябрю 2018 года.

Администрация города полагает выставить здание на аукцион, предлагая приходу поучаствовать в нем на общем условиях.