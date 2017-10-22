В Гродно прошла конференция, посвященная восстанию Калиновского 22.10.2017, 21:04

Участники конференции обсуждали неизученные стороны в теме восстания 1863-1864 годов.

«Знаменитые гродненцы на переломе XIX и XX веков» – популярно-научная конференция с таким названием прошла в городе над Неманом, передает «Белсат».

На мероприятии присутствовали историки, исследователи и краеведы, а посвятили её судьбам участников восстания 1863 -1864 годов.

«Любые исторические события заставляют людей задуматься над ходом истории и сделать определенные выводы. Во-вторых, тема восстания 1863-го года слабо изучена на территории Беларуси. В-третьих, это событие может изучаться через различные подходы»,– говорит Александр Радюк, кандидат исторических наук из Гродно.

Его коллега Ян Ежи Милевский из Белостока объясняет, почему такие конференции важны:

«Мне кажется, встречи и дискуссии на эту тему очень важны, так как ранее у поляков были претензии к белорусской стороне касательно российского уклона в изучении истории. Поэтому иногда поляки игнорировали влияние белорусов на историю».

Участники конференции обсуждали неизученные стороны в теме восстания Калиновского и обменивались своим опытом. Организаторами международного мероприятия выступили Союз поляков в Беларуси, фонд «Помощь полякам Востока» и Генеральное консульство Польши в Гродно.

Восстание 1863-1864 лет вспыхнуло на территории бывшей Речи Посполитой против российского господства и за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года.