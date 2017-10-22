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Партия премьера Синдзо Абэ победила на выборах в Японии

  • 22.10.2017, 21:45
СИНДЗО АБЭ
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

В Японии правящая коалиция получила конституционное большинство на выборах.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента

Результаты подсчетов бюллетеней в прямом эфире транслируют все японские телеканалы, передает trend.az.

По состоянию на 01.20 понедельника по местному времени, как сообщает телеканал "Асахи-ТВ", Либерально-демократическая партия получает 281 место из 465. Ее традиционный партнер по коалиции - партия Комэйто - получает 29 мест.

Для внесения изменений в конституцию страны необходимо решение парламента, принятое двумя третями депутатов обеих палат, после чего вопрос выносится на референдум. Две трети мест в нижней палате парламента также достаточно для проведения любого законопроекта коалиции за счет повторного голосования в нижней палате даже в том случае, если он будет отклонен в верхней палате.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получает 49 места, а Конституционно-демократическая партия - 51.


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