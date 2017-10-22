Экзитпол: Борут Пахор побеждает на выборах президента Словении 22.10.2017, 22:29

Борут Пахор

Действующий президент Словении побеждает в первом туре выборов с результатом 56,2% голосов.

Действующий президент Словении социал-демократ Борут Пахор побеждает в первом туре выборов главы государства с результатом 56,2% голосов.

Таковы результаты экзитпола, подготовленного компанией Episcenter по запросу местного радио и телевидения. Второе место занимает Марьян Шарец (22,5%), третье — Романа Томц (10,2%), передает ТАСС. Всего в выборах участвуют девять кандидатов.

По прогнозам Episcenter, за Борута Пахора голоса готовы были отдать 55% избирателей, а за Марьяна Шареца — 23%. Если действующему президенту не удастся получить абсолютное большинство в первом туре, он, скорее всего, одержит победу во втором: в прямом противостоянии ему пророчат почти 70%.