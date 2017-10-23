«В первую очередь нужно менять саму систему!» 1 23.10.2017, 7:58

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Фото: «Радыё Свабода»

Те, кто протестует сейчас, действуют более продуктивно.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Молодой человек на Октябрьской площади рассказал, почему он вышел на акцию:

«Основная тематика акции – это отмена декрета №3. Но я считаю, что это не самое важное. Декрет – декретом, это естественный для Беларуси ход вещей. Отменим третий – издадут четвертый, пятый, шестой. Нам надо расширять пространство свободы. Пускай люди смотрят, пускай люди присоединяются.

Зачем чего-то бояться? Надо выходить. Конечно, все мы люди. Но бояться – это просто непродуктивно.

Я здесь для того, чтобы люди увидели, что в стране происходит. Что есть те, кто выходи на Площадь и не боится, что мы хотим свободы. Одна из проблем в стране – это армия. Мне в целом не нравится, как устроена белорусская армия. Но это не армия такая сама по себе – это система. Нужно менять не армию в первую очередь, а саму систему».

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.