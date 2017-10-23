закрыть
23 октября 2017, понедельник, 10:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«В первую очередь нужно менять саму систему!»

1
  • 23.10.2017, 7:58
  • 1,419
Фото: «Радыё Свабода»

Те, кто протестует сейчас, действуют более продуктивно.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Молодой человек на Октябрьской площади рассказал, почему он вышел на акцию:

«Основная тематика акции – это отмена декрета №3. Но я считаю, что это не самое важное. Декрет – декретом, это естественный для Беларуси ход вещей. Отменим третий – издадут четвертый, пятый, шестой. Нам надо расширять пространство свободы. Пускай люди смотрят, пускай люди присоединяются.

Зачем чего-то бояться? Надо выходить. Конечно, все мы люди. Но бояться – это просто непродуктивно.

Я здесь для того, чтобы люди увидели, что в стране происходит. Что есть те, кто выходи на Площадь и не боится, что мы хотим свободы. Одна из проблем в стране – это армия. Мне в целом не нравится, как устроена белорусская армия. Но это не армия такая сама по себе – это система. Нужно менять не армию в первую очередь, а саму систему».

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.


Мнение

Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко
Время защищаться
Время защищаться Ирина Халип
Суть России
Суть России Аркадий Бабченко
Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну