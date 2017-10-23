Чем можно побаловать себя в разных странах, имея доллар в кармане 1 23.10.2017, 7:59

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В сети появилось поучительное видео.

Большинство из нас задумывались над тем, что они могут купить в разных странах на одинаковое количество денег. Где-то доллара не хватит и на килограмм картошки, а где-то на эту сумму можно пожить «на широкую ногу». Оказывается, это зависит от населения страны, передает hronika.info.

В некоторых странах на небольшую сумму можно пожить роскошной жизнью целую неделю, купив вино или бургер за копейки. Ученые провели исследование, сравнив цены на проживание в разных странах.