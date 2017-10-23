ЦСКА — «Зенит»: Ничья армейцев, но победа Гончаренко 2 23.10.2017, 8:16

3,070

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

В чем состоял «ход конем» белорусского тренера.

После провального матча с "Базелем" болельщики ЦСКА с тревогой ожидали встречи с лидером чемпионата России. Читавшееся поражение от "Зенита" могло бы ввергнуть армейцев в жесточайший кризис. Но проигрыша не случилось, а главный итог матча: Виктор Гончаренко тактически вчистую переиграл Роберто Манчини, пишет pressball.by.

ЦСКА — ЗЕНИТ — 0:0

МОСКВА. 22 октября. 26137 зрителей.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Натхо (Гордюшенко, 71), Вернблоом, Кучаев, Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 90).

ЗЕНИТ: Лунев (Лодыгин, 46), Б.Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Ерохин, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, Марио Фернандес, Натхо, Вернблоом; Мевля, Ригони, Паредес, Дзюба.

Казалось, все лучшие карты на руках у гостей. Они на победной волне после выигрыша у "Русенборга" в Лиге Европы. Тогда как ЦСКА провел худший матч за год и потерпел закономерное поражение от "Базеля" в Лиге чемпионов. И пусть у армейцев было на один день больше для восстановления, однако сей плюс нивелировался крайне скудной скамейкой. Виктору Гончаренко, может, и хотелось многое поменять в игре и составе команды. Да вот только свободных фигур в его распоряжении: раз-два и обчелся. Причем очень сомнительно, что выпустить Набабкина и Гордюшенко вместо Васина и Натхо было бы хорошим вариантом. Тогда как Роберто Манчини обладал полной свободой маневра. Но даже в такой ситуации Гончаренко сумел сделать неожиданный ход конем.

Наставник ЦСКА изменил схему 5-3-2 на формально еще более оборонительную, выпустив полузащитника Кучаева вместо второго нападающего. По идее это подтверждало многие прогнозы о том, что армейцы закроются на все пуговицы и постараются перетерпеть этот матч. Примерно как весной, когда Гончаренко возглавил "красно-синих" и в предельно прагматичном стиле засушил игру с "Зенитом". Сейчас снова счет 0:0, однако оценки совершенно другие.

ЦСКА действовал намного активнее "Зенита", и это даже можно считать сенсацией. Ведь питерцы избрали атакующее построение 4-3-3 с явным упором на то, что собираются доминировать, по крайней мере в аспекте владения мячом. Однако вместо этого в первые 15 минут гостям приходилось отбиваться: команда Манчини словно забыла про чужую половину поля. В дальнейшем крен немного выправился. Однако армейцы продолжали владеть преимуществом. Насытив среднюю зону, ЦСКА разъединил линии соперника. Оборона, полузащита и атака "Зенита", словно самопровозглашенные ДНР, ЛНР и Каталония, отказывались подчиняться единому центру и действовали сами по себе. Роберто Манчини предстоит разобраться, как так получилось, что смелая тактика заставила команду закрываться, осторожничать и упрощать игру.

Наверное, это еще один звонок, сигнализирующий, что сила нынешнего "Зенита" преувеличена. Команда еще далека от того, чтобы считаться сыгранной. И если уж тульский "Арсенал" способен ее одолеть, то и ЦСКА нечего бояться. Пожалуй, москвичам не хватило лишь настырного наконечника, чтобы реализовать свой перевес. Витиньо по непонятным причинам капризничал, то и дело играл спустя рукава. Во втором тайме не преминул допустить дежурную ошибку Васин. И это, пожалуй, был единственный шанс для "Зенита" — выручил Акинфеев.

В остальном же ЦСКА провел практически идеальный матч для своего нынешнего состояния и подбора игроков. И пусть набрал всего лишь одно очко, зато получил внушительный заряд оптимизма. То, что нужно в преддверии морозов.