Крик души семьи, работающей за $40 в месяц 12 23.10.2017, 8:37

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Семейная пара с ребенком поверила обещаниям руководителей и перебрались с Витебщины в Брестскую область.

Почти два года назад молодая семья Смирновых с маленьким сыном перебралась с Витебщины на Брестчину. Виктору предложили работу в ОАО «Ивацевичи-агротехсервис», сельскохозяйственном предприятии, сообщает svaboda.org.

«Приехал сюда на встречу с заместителем директора, возглавляющим участок в деревне Воля. Он обещал, что моя зарплата будет составлять летом пятьсот рублей и более. А вот зимой около 300. Я даже несколько раз переспросил, точно ли будут такие суммы. Заместитель это подтверждал, тем более что он был вместе с директором. Но в итоге оказалось все с точностью до наоборот».

Виктор Смирнов каждый месяц сохраняет расчетники по зарплате на сельскохозяйственном предприятии. Видно, что за последний месяц прошлого года зарплата составила 80 рублей. Максимальная была в апреле 2017 года - 445 рублей.

«Я работаю на МАЗе, на 20-тоннике. Но в течение года только два месяца - вот в этом месяце и где-то в октябре 2016-го мой заработок составил более 300 рублей. При этом отрабатываю в сельском хозяйстве даже по 300 часов. Это двойная норма, вот только это время просто где-то теряется. Доказать что-то невозможно, так как в результате в бухгалтерии документы все в порядке», - рассказал Виктор.

Машынны двор «Івацэвічы-агратэхсэрвіс», сельскагаспадарчы ўчастак Воля

Руководство ОАО «Ивацевичи-агротехсервис» отказывается от комментариев по этому поводу. Новоназначенный директор предприятия говорит, что пока не владеет полной информацией. Василий Назаренко, заведующий сельскохозяйственным участком Воля, входящим в состав «Ивацевичи-агротехсервис», который, по словам Виктора Смирнова, и приглашал его на работу, вообще ответил, что этот работник не является его подчиненным:

«Это не мой работник. Он работает не у нас, а на основном производстве. Поэтому он не относится к моему подразделению».

Виктор и Анастасия вынуждены искать другую работу и уезжать из деревни. Но это требует новых затрат. Семья утверждает, что, переезжая с Витебщины в Брестскую область, они потратили около 12 миллионов «старых» рублей. Надеялись, что осядут на одном месте, но никак не ожидали, что столкнутся с обманом и окажутся в такой ситуации.