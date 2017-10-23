Мугабе пробыл «послом доброй воли» всего два дня 5 23.10.2017, 8:44

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Роберт Мугабе

Диктатора со скандалом лишили почетного звания.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в воскресенье, 22 октября, заявил о том, что аннулирует свое решение о назначении президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе «послом доброй воли», сообщает svoboda.org.

Мугабе, бессменный правитель Зимбабве с 1980 года, был объявлен «послом доброй воли» два дня назад. Это решение немедленно подверглось критике со стороны правозащитников и журналистов, а также правительств некоторых государств, в частности, Великобритании, Канады и США. Британская газета «Гардиан» приводит слова бывшего представителя США в ООН Саманты Пауэр: «Единственным человеком, о здоровье которого заботился 93-летний Мугабе в течение 37-летнего своего правления, был он сам».

Агентство AFP отмечает, что при Мугабе зимбабвийская система здравоохранения пришла в упадок. В большинстве больниц не хватает самого необходимого, врачи и медсестры часто остаются без той мизерной зарплаты, которая им положена.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, опубликованным в минувшем году, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Зимбабве составляет 49 лет, сообщило Международное французское радио.