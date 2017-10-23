Зачем под Ружанами в 1894 году съели… уникальный метеорит 2 23.10.2017, 9:30

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Необычная судьба «небесных гостей», найденных в Беларуси.

На прошлой неделе мы, сами того не подозревая, избежали большой опасности: 12 октября рядом с Землей пронесся астероид по имени 2012 ТС4. Он пролетел на расстоянии 42 000 километров, что по космическим меркам не так уже и много. Если бы пути небесного камешка и нашей планеты пересеклись (а некоторые ученые не отрицали такой возможности), то последствия вряд ли были бы приятными.

Конечно, ТС4 не принес бы такого ущерба, как его огромный 10-километровый собрат, который 65 миллионов лет назад стал причиной вымирания динозавров, но разнести в щепки несколько кварталов, ранить осколками прохожих – это запросто, пишет sb.by.

Сломанный плуг – к открытию

«Чтобы метеорит приземлился в Беларуси? Это невозможно!» – думаем мы, читая новости об очередном космическом госте. И напрасно: не все знают, что в нашей стране было обнаружено шесть упавших метеоритов. Возможно, их было еще больше, просто обломки небесных тел никто не ищет. Почему? Во-первых, на них не заработаешь – это вам не нефть. А во-вторых, до сих пор не выработан алгоритм, как и где их искать. 99 процентов метеоритов были найдены случайно, уверяет старший преподаватель кафедры динамической геологии географического факультета БГУ Сергей Юдаев.

Так было и с самым крупным зарегистрированным белорусским экземпляром. В 1954 году тракторист из села Греск (сейчас это агрогородок в Слуцком районе) перепахивал поле и сломал плуг, зацепившись за какую-то глыбу. Любопытство взяло верх, и он с приятелями вытащил из недр земли не то камень, не то огромный кусок металла. Сначала хотели сдать его в лом, но, пару раз стукнув по находке молотком, передумали. Уж больно странным был звук – железо так не звенит. Приехавшие ученых ахнули: оказалось, перед ними – 303-килограммовый метеорит, который, вероятнее всего, упал на наши земли еще во времена последнего оледенения. Сейчас он хранится в музее Белорусского научно-исследовательского геологоразведочного института. Правда, с тех пор «похудел» примерно на семь кило: часть распилили на пластины, чтобы обмениваться с другими музеями.

Другой белорусский метеорит – Брагинский – моложе своего гресского «коллеги». В Ипатьевской летописи за 1144 год есть запись: «за Днепром и Киевской волости случилось знамение – с неба упал огненный шар, оставив за собой след в образе змия великого». Исследователи предполагают, что речь шла именно о нем. К счастью, от метеорита тогда никто не пострадал: он взорвался на расстоянии 5–6 километров над землей и пролился каменным дождем на несколько деревень нынешнего Брагинского района. В 1803 году несколько кусков этого метеорита общим весом 850 килограммов купил богатый человек по фамилии Ситриков на московской толкучке. Где эти кусочки сейчас – неизвестно. Последние следы ведут в Лондон, на этом они обрываются.

Помимо этого огромного осколка было найдено много других, поменьше: некоторые из них периодически всплывают на известном интернет-аукционе eBay, и просят за них немало. Дело в том, что наш Брагин – железнокаменный палассит, а это всего 1,5–2 процента от общего количества космических гостей. Чаще всего метеориты бывают или каменными, или железными.

На завтрак и обед

Другие белорусские метеориты (Жмень, Забродье и Черный Бор) известны гораздо меньше. Забродье – самый молодой: еще до революции, в 1893 году, этот 3,5-килограммовый камешек, похожий на оплавленный снаряд, пробил крышу в деревенском доме недалеко от Минска. Свидетелей триумфального падения было много: жители села описывали его как огненный шар, который летел с неба с огромной скоростью и ужасающим гулом.

А вот Жмень, осколок которого нашли в 1832 году на территории бывшего Пинского уезда, постигла грустная судьба. Найденный кусок был совсем небольшим – всего 260 граммов. 150 из них хранятся в одном из музеев Вены, 30 – в Москве, остаток – в Нью-Йорке. В Беларуси нет даже крупинки от Жменя, и это обидно.

Сергей Анатольевич уверяет, что был еще и шестой метеорит – Ружанский. Он прилетел 7 декабря 1894 года: очевидцы даже вызвали урядника, чтобы он засвидетельствовал это чудо. Но находка пропала – ее съели! И это отнюдь не сравнение. Дело в том, что в те времена в Пинском уезде жил колдун, который считал, что раз уж к ним явился подарок с небес, его обязательно нужно употребить внутрь. Метеорит разбивали кувалдами, мололи в целебный порошок, добавляли в еду и воду – ни следа от него не осталось.

Объявления о продаже метеоритов можно найти в интернете

Кусочек Луны не желаете?

Если увидеть падающий метеорит дано не всем, то купить его может каждый. Например, в России несколько фирм производят украшения и сувениры с вкроплениями небесных камней: кулоны, серьги, даже игральные кубики и костяшки для домино. За простенькое серебряное колечко, украшенное кусочком метеорита весом один грамм, придется отдать около 100 долларов.

У нас же таких фирм замечено не было, зато на местных интернет-барахолках периодически всплывают объявления вроде «Лунный метеорит. Возможно, когда-то это была частичка Луны. Нашла сама» – и ценник. Впрочем, на такие предложения мало кто клюет. «Анализ породы производился?» – спрашивают интернет-пользователи под фотографией небольшого черного камешка. – «Как он к вам попал? Или вы участник полета на Луну?»

Сергей Юдаев предупреждает, что относиться к таким предложениям нужно осторожно:

– Каждый год к нам на кафедру обращаются люди, которые просят оценить их находку, – метеорит это или нет. И за все время был только один случай, когда это подтвердилось. Чаще всего за небесного гостя принимают оплавившиеся осколки военных снарядов или шлаки металлургического производства.

Напоследок интересуюсь: есть ли вероятность, что в ближайшее время в Беларусь залетит новый Брагин или Жмень? Бояться не надо, успокаивает ученый:

– Если основываться на научных исследованиях, астероид, который нанесет нашей планете серьезный урон, прилетит только через 1,4–1,6 миллионов лет. Но мы этого уже не увидим.