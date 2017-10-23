NYT: В клане Путина появились признаки раскола Эндрю Крамер, nytimes.com

23.10.2017, 9:47

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Алексей Улюкаев

Фото: РИА «Новости»

Дело Улюкаева приоткрыло завесу над интригами Кремля.

В российской элите — группе олигархов и других верных сторонников президента Владимира Путина, сумевших накопить баснословные состояния за почти два десятилетия тесного сотрудничества с правительством — появились признаки раскола.

Теперь, когда экономика переживает период стагнации в результате международных санкций и низких цен на нефть, резонансное дело о взяточничестве наглядно продемонстрировало, как самые привилегированные представители российского общества начали бороться друг с другом за куски гораздо менее крупного экономического пирога, добиваясь преимущества над своими соперниками при помощи чиновников судов и правоохранительных органов, которые часто подвержены коррупции.

Согласно расшифровке аудиозаписи, зачитанной стороной обвинения в рамках дела, которое сейчас рассматривается в московском суде, между двумя мужчинами — оба они являются кремлевскими инсайдерами — состоялась нарочито вежливая беседа, записанная при помощи спрятанных подслушивающих устройств, несмотря на то, что один из собеседников намеревался надолго посадить другого в тюрьму.

Игорь Сечин, влиятельный директор российской государственной компании «Роснефть», с особенной теплотой, ничем не выдавшей его истинных намерений, пригласил бывшего министра экономики Алексея Улюкаева на встречу — и даже назвал его «дорогой».

Г-н Улюкаев принял приглашение и сказал, что был рад поговорить с г-ном Сечиным.

Позже, во время той самой встречи они продолжили обмениваться любезностями, и г-н Сечин вручил г-ну Улюкаеву корзину с домашней колбасой.

Но на самом деле этот разговор был совсем не дружеским. Г-н Сечин теперь утверждает, что г-н Улюкаев вымогал взятку за то, чтобы уладить вопросы с разрешениями на заключение очередной сделки. По версии г-на Улюкаева, он просто принял корзинку с колбасками и сумку, в которой должно было быть вино, но в которой, как позже он обнаружил к своему удивлению, оказались 2 миллиона долларов наличными.

Поздним вечером в ноябре агенты ФСБ арестовали г-на Улюкаева, которого г-н Путин быстро уволил с поста министра экономики.

По словам аналитиков, этот эпизод является довольно тревожным признаком изменений политического климата в России. В худшем случае, по их словам, он может свидетельствовать о возвращении к традициям советской эпохи, согласно которым работа в министерствах представляла собой прогулку по туго натянутому канату над ГУЛАГом.

На самом деле задержание г-на Улюкаева стало первым арестом действующего министра за весь постсоветский период, как отмечает «Новая газета». Если его признают виновным, ему грозит 15 лет тюрьмы. По версии газеты, эта операция была направлена на то, чтобы «минимизировать влияние так называемых либералов в правительстве».

«Это крайне неприятный поворот для элиты», — отметил Валерий Соловей, историк из Московского государственного института международных отношений, комментируя эпизод, который, по утверждению г-на Улюкаева, был «провокацией».

Он стал не первым чиновником, который пострадал таким образом. В 2015 году Владимир Якунин, давний соратник г-на Путина и директор российских железных дорог, покинул свой пост, не сумев заручиться поддержкой, чтобы получить государственные субсидии.

Г-н Сечин также фигурировал в резонансном деле влиятельного частного бизнесмена Владимира Евтушенкова, которого на несколько месяцев посадили под домашний арест.

Еще до ареста г-на Улюкаева между ним и г-ном Сечиным возник конфликт в связи с другой сделкой — сделкой по продаже акций «Роснефти» на сумму в 11 миллиардов долларов компании Glencore и Суверенному фонду Катара. Г-н Улюкаев возражал против использования фондов российского государства для проведения этой сделки, но в конечном итоге правительственный банк ВТБ все же профинансировал ее.

Г-н Сечин и г-н Улюкаев долгое время боролись друг с другом. Г-н Сечин, ближайший соратник г-на Путина, выступал за то, чтобы Россия вернулась к экономике с высоким удельным весом государственного сектора, особенно в нефтяной индустрии.

Г-н Улюкаев, протеже Егора Гайдара — архитектора постсоветской приватизации и сторонника рыночной экономики — представлял либеральное крыло. Однако, по всей видимости, он проиграл в этом соперничестве.

Теперь г-н Улюкаев, похудевший и предпочитающий появляться на публике в джинсовых рубашках, регулярно присутствует на слушаниях в Замоскворецком суде, где он сидит за дешевым деревянным столом и слушает, как череда агентов ФСБ дают показания против него.

По словам г-на Сечина, за несколько недель до вышеупомянутого разговора бывший министр жестом потребовал взятку во время игры в пул, показав два пальца — то есть 2 миллиона долларов.

Г-н Сечин обвинил г-на Улюкаева в том, что тот требовал взятку в обмен на снятие возражений против покупки «Роснефтью» недавно национализированной нефтяной компании «Башнефть». Эту сделку называли «приватизацией», но г-н Улюкаев настаивал на том, что это нельзя считать приватизацией, поскольку «Башнефть» покупает государственная компания.

В ходе операции, которой руководила ФСБ, г-н Сечин договорился о роковой встрече с г-ном Улюкаевым в головном офисе «Роснефти».

По словам Игоря Бунина, президента Центра политических технологий, дело было не только в том, что г-н Улюкаев препятствовал попыткам г-на Сечина расширить его нефтяную компанию. Дело было еще и в том, что г-н Улюкаев попал в немилость, передавая г-ну Путину неприятные результаты анализа экономической ситуации.

«У нас царский режим, — объяснил г-н Бунин. — Нам нельзя расстраивать президента, говоря ему: «Ваши планы приведут к катастрофе».

Однако не все произошло так, как хотелось г-ну Сечину. Слушания, которые должны были быть закрытыми, в реальности оказались открытыми для журналистов, что позволило обнаружить карикатурные подробности операции г-на Сечина — такие как корзинка с колбасой.

Если судить по расшифровке, опубликованной российским новостным порталом «Медиазона», г-н Сечин, по всей видимости, знал, что его противника скоро арестуют и что тот попадет в тюрьму, поэтому он специально затрагивал важные темы, которые были предметами разногласий в рядах российской экономической элиты в течение многих лет.

Он поднял тему успеха «Роснефти» в смысле объемов нефтедобычи, демонстрируя характерное для советской эпохи преклонение перед тоннами продукции, будь то сталь, уголь или нефть независимо от их рыночной стоимости.

Г-н Улюкаев возражал ему, указывая на то, что инвесторы, которые могут купить акции «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже, оценивают эту компанию очень дешево.

«Актив стоит кратно в два раза дешевле, чем сопоставимые по характеристикам» компании, говорит он. Коротко говоря, самая важная российская компания не имеет рыночного успеха.

Г-н Сечин отвергает эти возражения и переводит разговор на подарки, которые он приготовил г-ну Улюкаеву. «Да, корзиночку забирай», — говорит г-н Сечин. — Все, счастливо, спасибо тебе большое».

«До свидания», — отвечает г-н Улюкаев.

На недавнем слушании один из агентов ФСБ, которые занимались организацией той операции, Алексей Калугин, рассказал, что он остановил автомобиль министра и нашел в сумке не колбасу и вино, а пачки 100-долларовых купюр.

Российская пресса отметила, что у г-на Улюкаева не было иного выхода, кроме как принять подарки г-на Сечина, поскольку тот, будучи заядлым охотником, часто навязывает деловым партнерам и чиновникам домашнюю колбасу из мяса кабана. Они получают колбасу, на упаковках которой значится название бренда — «От Иваныча».

Российское издание Forbes тоже писало о давней привычке г-на Сечина одаривать колбасой руководителей нефтяных компаний и правительственных чиновников. Рецептуру этих колбас разработал немецкий повар. «В ассортименте до 16 разновидностей колбас, сосисок, сарделек, есть даже колбасный хлеб, — пишет журнал. — Чаще всего блюда, приготовленные из охотничьих трофеев Сечина, отправляют в виде подарков партнерам и друзьям «Роснефти».

Как пишет издание, г-н Сечин охотится на кабанов и лосей в соответствии с русскими традициями охоты, когда егеря загоняют зверя на линию обстрела. «Задача стрелка — не упустить момент».

Эндрю Крамер, nytimes.com (перевод – inosmi.ru)