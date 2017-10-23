Артем Милевский: Футбольные чиновники сами не знают, чего хотят 23.10.2017, 10:05

Артем Милевский

Известный футболист рассказала о закулисье белорусского футбола.

Известный белорусский футболист, выступавший за "Динамо" (Киев) и сборную Украины, а ныне защищающий цвета брестского "Динамо", Артем Милевский считает ошибкой Белорусской федерации футбола расторжение контракта с Александром Хацкевичем. Главный тренер национальной сборной уволен в середине проваленного отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, в котором белорусы (уже под руководством Игоря Криушенко) заняли последнее место в группе, проиграв даже Люксембургу.

"Они сами не знают, чего хотят. Все прекрасно понимали, что у белорусов нет шансов выйти из группы с Францией, Швецией и Нидерландами, — заявил Артем Милевский в интервью tut.by. — Нереально было требовать от Хацкевича первого места в группе, из которой даже Нидерланды не смогли пробиться в стыковые матчи. Ему надо было дать поработать два-три цикла, а не, образно говоря, две-три игры".

В декабре 2016 года Федерация футбола досрочно расторгла контракт с Александром Хацкевичем. Перед этим тренер отказался пойти на уменьшение зарплаты.

После увольнения Хацкевич обратился в футбольный арбитраж АБФФ, требуя признать, что его контракт расторгнут без уважительной причины. Однако тот встал на сторону федерации. Тогда тренер подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, но снова проиграл.